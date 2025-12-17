Зетят на Тръмп се оттегля от участието в наддаването за Warner Bros. Discovery

Медийната група е оценявана на 108,4 млрд. долара

Зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър се оттегля от наддаването за холивудската корпорация Warner Bros. Discovery, съобщава Bloomberg, цитирана от германската икономическа медия Ен Те Фау. Инвестиционната компания на Къшнър Affinity Partners е била сред финансовите поддръжници на конкурента Paramount при офертата му за придобиване на медийната група, оценявана на 108,4 млрд. долара.

От Affinity Partners са решили да не продължават с плана за участие в сделката, заяви говорител на компанията пред Bloomberg. Според информация на агенцията инвестиционният фонд е възнамерявал да участва с около 200 млн. долара. В САЩ обаче включването на член на президентското семейство в подобна сделка предизвика критики през последните дни. Къшнър е съпруг на дъщерята на президента – Иванка Тръмп. Reuters съобщи по-рано, че правните съветници на Warner Bros. Discovery са изразили резерви по отношение на финансирането, а на Уолстрийт са възникнали опасения около ролята на Къшнър.

Междувременно стрийминг платформата Netflix спечели наддаването за част от активите с оферта от близо 83 млрд. долара, насочена към филмовото студио и стрийминг бизнеса. Paramount от своя страна се стреми да придобие цялата корпорация Warner Bros. Discovery, включително телевизионните канали, сред които и новинарската мрежа CNN.

По време на наддаването президентът Тръмп заяви, че при евентуална сделка с Warner собствеността върху CNN трябва да бъде променена. Президентът често е обект на критични репортажи от страна на телевизионния канал, което е източник на продължаващ конфликт.

От няколко месеца Paramount е собственост на семейството на милиардера и софтуерен предприемач Лари Елисън, известен като поддръжник на Тръмп. Синът му Дейвид Елисън, който ръководи компанията, има намерение да обедини CNN с телевизионния канал CBS, също част от Paramount. След придобиването редакцията на CBS беше преструктурирана.

Според информации на Reuters управителният съвет на Warner Bros. Discovery се очаква да препоръча на акционерите си да отхвърлят офертата на Paramount за 108,4 млрд. долара. Сред причините за резервите е и фактът, че част от финансирането включва около 24 млрд. долара от държавни фондове на Саудитска Арабия, Абу Даби и Катар. Въпреки заявеното намерение тези инвеститори да се откажат от право на глас в управлението предложението е посрещнато с предпазливост от ръководството на Warner.

