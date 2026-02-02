Можем ли да платим в магазина с банкнота от 200 евро?

Ето какво казват от Координационния център по механизма за еврото

Много от търговците отказват да приемат банкноти с номинал от 200 или 500 евро и в последния месец много голяма част от обществото споделяше в социалните мрежи за този проблем. Въпреки съмненията на търговците за приемане на банкнотите с висок номинал, можем ли да пазаруваме с банкнота от 200 евро?

„200 евро е законен платежен номинал“, това посочва в отговор на въпрос на БНР по темата по време на последния брифинг на Координационния център по Механизма за еврото към Министерския съвет неговият председател Владимир Иванов, както и уточни, че е имало към тях “само пет сигнала такива официално”, след които са се самосезирали.

“Естествено, ако в малък обект с 200 евро целим неговото разваляне за купуване на малка стока, може да се получи такова нещо, но това е законно платежно средство и никой няма основание, няма право да откаже заплащането с 200 евро като цяло”, добави той.

Снимка: iStock

„Когато искаме да платим, например, с 200 евро банкнота едно кафе, това очевидно говорим за несъразмерност и в този случай се дава възможност на търговеца да не приеме това плащане“, казва Георги Чанев, главният директор на управление “Емисионно” на Българска народна банка.

“Изначално трябва всички да бъдат приемани” от търговците, добави за едрите банкноти главния касиер на БНБ Стефан Цветков, както и напомни, че освен 200 евро, законно платежно средство са и 500 евро, което също трайно запазва стойността си в обращението.

Въпреки това председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържистата Владимир Иванов апелира:

Снимка: iStock

„Нека да не участваме в лоши пазарни практики. Като търговец не желае така упорито да приеме законното платежно средство от 200 евро, може да не извършим покупката в конкретния магазин“.

Ако трябва да обобощим, банкноти с номинал от 200 евро, са законно платежно средство, което в търговската мрежа имат право да ви откажат да приемат при покупка или заплащане на услуга само, ако нямат налични пари, с които да ви върнат остатъка от сумата, която би трябвало да получите като ресто.

Затова и от Координационния център по механизма за еврото отправят апел към потребителите да спазват т.нар. правило на добросъвестност и да не използват търговците като обменни бюра, в които да си развалят парите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN