Отчетът на Disney надмина очакванията благодарение на стрийминга и тематичните паркове

Очаква се скоро развлекателният гигант да назначи нов главен изпълнителен директор

Тематичните паркове и анимационният филм „Зоотрополис 2“ са помогнали на Walt Disney да надхвърли прогнозите на Уолстрийт за приходите и печалбата през т.нар. празнично тримесечие, приключило през декември, предаде Ройтерс. След оповестяването на резултатите акциите на компанията поскъпнаха с около 4 на сто в предварителната търговия.

Очаква се медийният и развлекателен гигант да назначи нов главен изпълнителен директор в началото на тази година, който да замени Боб Айгър. За фаворит за поста се смята Джош Д’Амаро, ръководител на подразделението за тематичните паркове.

Силни резултати от парковете и круизите

Звеното, ръководено от Д’Амаро, което включва тематичните паркове, круизните линии и потребителските продукти на „Дисни“, се е представило силно през тримесечието, като е генерирало приходи в размер на 10 млрд. долара и 72 на сто от общата оперативна печалба на компанията от близо 5 млрд. долара.

„Уолт Дисни Уърлд“ (Walt Disney World) се е възползвал и от благоприятна база за сравнение, след като през същия период на предходната година ураганът „Милтън“ доведе до временно затваряне на атракциите в Орландо.

Приходи и печалба над очакванията

Общите приходи на компанията са нараснали с 5 на сто до 26 млрд. долара през първото финансово тримесечие, приключило на 27 декември. Това надхвърля консенсусната прогноза за 25,7 млрд. долара на анализаторите, анкетирани от „Лондон сток иксчейндж груп“ (London Stock Exchange Group – LSEG).

Печалбата преди данъци възлиза на 3,7 млрд. долара при очаквани 3,5 млрд. долара. Коригираната печалба на акция се понижава до 1,63 долара, което е спад от 7 на сто на годишна база, но над прогнозата от 1,57 долара на акция.

„Дисни“ потвърди прогнозата си за двуцифрен ръст на печалбата на акция за цялата година спрямо финансовата 2025 г. Компанията очаква да генерира 19 млрд. долара парични средства от оперативна дейност и планира обратно изкупуване на акции за 7 млрд. долара.

Спортното звено под натиск



Двуседмичният спор за договорите между „Дисни“ и „ЮТюб ТиВи“ (YouTube TV), довел до временно прекъсване на достъпа на милиони абонати до канали като „Ей Ес Пи Ен“ (ESPN), е причинил загуби от около 110 млн. долара за спортното подразделение на компанията.

Приходите на звеното са се увеличили слабо до 4,9 млрд. долара, но оперативната печалба е спаднала с 23 на сто до 191 млн. долара, предаде БТА. Причините са спорът за лиценза, по-високите разходи за програмно съдържание и по-малкият брой мачове от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (NBA).

Ръст при развлекателното и стрийминг подразделението



Развлекателното звено на „Дисни“, включващо филмовите студия, телевизионните мрежи и стрийминг услугите, е отчело приходи от 11,6 млрд. долара, което е увеличение със 7 на сто на годишна база.

Стрийминг услугите на компанията – „Дисни+“ (Disney+), „Хулу“ (Hulu) и „Ей Ес Пи Ен“ – са увеличили оперативната си печалба със 72 на сто до 450 млн. долара, а приходите са нараснали с 13 на сто до 4,4 млрд. долара. Компанията вече не оповестява данни за броя на стрийминг абонатите.

