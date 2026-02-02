Газът в Европа поевтинява с над 12%

Краткосрочните метеорологични прогнози за Съединените щати сочат по-меки температури

Фючърсите на европейския природен газ поевтиняват с над 12% до около 34,20 евро за мегаватчас, отстъпвайки от седеммесечния си връх от приблизително 42 евро, достигнат на 22 януари. Спадът е резултат от отслабване на опасенията около доставките на втечнен природен газ (LNG), предава БНР.

Краткосрочните метеорологични прогнози за Съединените щати сочат по-меки температури, което води до по-ниско търсене на отопление и освобождава по-големи количества американски втечнен газ за износ. Това подобрява очакванията за снабдяването на Европа, която вече покрива около половината от нуждите си от газ чрез LNG, след като загуби по-голямата част от доставките по руски тръбопроводи.

Снимка: Getty Images / iStock

През 2025 г. САЩ са осигурили приблизително 27% от газовия внос на Европейския съюз, което прави цените на европейския пазар особено чувствителни към условията на доставките от американска страна.

Допълнително, геополитическата рискова премия намаля, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че САЩ водят преговори с Иран. Това съобщение редуцира опасенията от евентуални прекъсвания на доставките на втечнен природен газ и петрол през Ормузкия проток.

Въпреки това потенциалът за по-нататъшно поевтиняване на газа в Европа остава ограничен заради ниските нива на запълняемост на газохранилищата в ЕС, които са едва 41,1%. Това равнище е под отчетеното по същото време миналата година и под петгодишната средна стойност.

Ниските запаси поддържат европейския газов пазар уязвим при евентуално застудяване или при възникване на нови шокове, свързани с доставките, което може отново да окаже натиск върху цените.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN