БГ Бизнес Инфлацията за януари: Повиши ли еврото цените през първия месец?

Инфлацията за януари: Повиши ли еврото цените през първия месец?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Най-много увеличение на цените има при секторите ''лични грижи'' и ''ресторанти''

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през януари 2026 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,6 на сто, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,5 на сто. Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4,6 на сто.

От НСИ уточниха, че само за януари данните за инфлацията винаги са предварителни, защото обработката на изследването на бюджетите на домакинствата на НСИ се очаква да приключи до края на месеца. През март се очаква да бъдат обявените окончателните данни за инфлацията през януари заедно с окончателните данни за февруари.

С обявяването на експресната предварителна оценка (т.нар. флаш инфлация), която предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, България вече се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз. В началото на месеца от националната статистика посочиха за БТА, че на база на практиката в другите страни от еврозоната не може да се каже конкретно с колко процента се различава флаш инфлацията от редовно обявената, защото това зависи от промените в цените. Експертите на НСИ обаче бяха категорични, че целта и на националната статистика, и на всички страни от ЕС, е разминаването да бъде минимално.

Фискалният съвет: Удължителният бюджет не бива да подменя реалната бюджетна политика

През декември 2025 г. месечната инфлация (ИПЦ) беше 0,1 на сто, а годишната инфлация за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. беше 5 на сто, сочи справка в НСИ. Според индекса на цените за малката кошница през декември 2025 г. беше регистрирано увеличение с 0,2 на сто на месечна база и увеличение с 5,6 на сто от началото на годината.

През януари 2026 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи: „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги" - с 1,8 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели" - с 1,6 на сто; „Застрахователни и финансови услуги" - с 1,3 на сто; „Развлечения, спорт и култура" - с 1,2 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - с 0,9 на сто; „Здравеопазване" - с 0,9 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома" - с 0,9 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" - с 0,8 на сто; „Образователни услуги" - с 0,7 на сто;

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 11,5 на сто, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 42,1 на сто.

