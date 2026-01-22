След еврото: ТОП 3 на най-пазените монети е тази от 2 стотинки

Около 2 минути отнема изброяването на 400 броя монети по 20 стотинки

Тонове метални левове приема БНБ и търговските банки на ден от началото на януари. Общото тегло на всички монети от 1 стотинка до 2 лв. е близо 10500 тона, пише БНТ.

Само за първите две работни седмици от новата година са обченени над 131 тона монети само в една банка. Данните показват, че топ 3 на най-пазените монети е тази от 2 стотинки.

Данните на БНБ сочат, че двете стотинки са на второ място по монети в обращение към миналата година - близо 870 милиона броя. Повече са само едната стотинка - от нея има над 924 милиона броя. На трето място е монетата от 10 стотинки. Най-малко са изсечени от 2 лв. Или, с други думи, влизането ни в еврозоната беше посрещнато от общо над 3,3 милиарда броя монети. Затова и обмяната на металните левчета остава най-голямото предизвикателство за момента.

Снимка: bTV

Около 2 минути отнема изброяването на 400 броя монети по 20 стотинки на обща стойност 80 лв.

Данните сочат още една интересна статистика - увеличава се размерът на сумите, които хората внасят. Около 3500 лева средно са се обменяли от началото на годината, а сега сумата е нараснала на 4200 лева. Средно по сметка се внасят 4300 лева.

