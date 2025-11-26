Защо дубайският пазар е един от най-предпочитаните за инвестиране?

Ето кои са най-големите предимства

Гояма част от инвеститорите предпочитат да инвестират на дубайския фондов пазар. Бизнесмените все по-често насочват капитала си към Дубай, привлечени от комбинацията от политическа стабилност, бързо растяща икономика и благоприятна данъчна среда. Градът се превърна в една от най-сигурните и доходоносни дестинации за инвестиции в Близкия изток, като предлага както нисък риск, така и възможности за висока възвръщаемост.

Кои са основните предимства:

1. Силна и стабилна икономика ОАЕ има една от най-стабилните икономики в света — без вътрешни конфликти, политически риск е нисък, валутата (AED) е фиксирана към USD, а държавата активно подкрепя растежа.

2.Много дубайски компании разпределят 5–12% дивидентна доходност, често по-висока от европейски и американски пазари. Примери: Емаар, Дейра, САЛИК, Телеком/du, Фертиглоб и др.

3. Много фирми работят с висока ликвидност, ниско задлъжняване и силен паричен поток — рядко качество в глобален мащаб.

4. Голяма част от бизнеса е в: недвижими имоти енергетика логистика инфраструктура (такси, пътища, пристанища) Това са материални, доходоносни активи, които се „пипат“, а не само технологични обещания.

5. Населението на Дубай расте с над 2–3% годишно; чужденците продължават да се преселват, туризмът е рекорден, а бизнес климатът е изключително благоприятен. Това поддържа високи приходи за компании като Емаар, Салик, Емирейтс НБД, Дубай Ислямик и др.

6. Няма данък върху дивиденти за индивидуални инвеститори. Няма данък върху капиталовата печалба. Това значително повишава реалната възвръщаемост.

7. Всеки чужденец може свободно да инвестира, да държи акции 100%, да изтегля печалбите. Няма усложнения като в други близкоизточни пазари.

8. Валутна стабилност- дирхамът е фиксиран към щатския долар. Това елиминира един от най-големите рискове при международни инвестиции — валутният.

