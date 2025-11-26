BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Последвайте ни
1 USD
1.69321 BGN
Петрол
61.6 $/барел
Bitcoin
$88,339.1
Финанси Защо дубайският пазар е един от най-предпочитаните за инвестиране?

Защо дубайският пазар е един от най-предпочитаните за инвестиране?

bTV Бизнес екип

Ето кои са най-големите предимства

Гояма част от инвеститорите предпочитат да инвестират на дубайския фондов пазар. Бизнесмените все по-често насочват капитала си към Дубай, привлечени от комбинацията от политическа стабилност, бързо растяща икономика и благоприятна данъчна среда. Градът се превърна в една от най-сигурните и доходоносни дестинации за инвестиции в Близкия изток, като предлага както нисък риск, така и възможности за висока възвръщаемост.

Кои са основните предимства:

1. Силна и стабилна икономика ОАЕ има една от най-стабилните икономики в света — без вътрешни конфликти, политически риск е нисък, валутата (AED) е фиксирана към USD, а държавата активно подкрепя растежа.

377 метра и 82 етажа: Ето как изглежда най-високият хотел в света отвътре

2.Много дубайски компании разпределят 5–12% дивидентна доходност, често по-висока от европейски и американски пазари. Примери: Емаар, Дейра, САЛИК, Телеком/du, Фертиглоб и др.

3. Много фирми работят с висока ликвидност, ниско задлъжняване и силен паричен поток — рядко качество в глобален мащаб.

4. Голяма част от бизнеса е в: недвижими имоти енергетика логистика инфраструктура (такси, пътища, пристанища) Това са материални, доходоносни активи, които се „пипат“, а не само технологични обещания.

5. Населението на Дубай расте с над 2–3% годишно; чужденците продължават да се преселват, туризмът е рекорден, а бизнес климатът е изключително благоприятен. Това поддържа високи приходи за компании като Емаар, Салик, Емирейтс НБД, Дубай Ислямик и др.

6. Няма данък върху дивиденти за индивидуални инвеститори. Няма данък върху капиталовата печалба. Това значително повишава реалната възвръщаемост.

Колко струва да си наемете частен остров в Дубай?

7. Всеки чужденец може свободно да инвестира, да държи акции 100%, да изтегля печалбите. Няма усложнения като в други близкоизточни пазари.

8. Валутна стабилност- дирхамът е фиксиран към щатския долар. Това елиминира един от най-големите рискове при международни инвестиции — валутният.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата