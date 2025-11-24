377 метра и 82 етажа: Ето как изглежда най-високият хотел в света отвътре

Всички стаи имат прозорци от пода до тавана, за да се насладят на панорамната гледка

Най-високият хотел в света официално отвори врати за гости. Ciel Dubai Marina, най-новото допълнение към колекцията Vignette на IHG, се присъединява към редиците на небостъргачите мегаструктури в столицата на ОАЕ. Хотелът е висок 377 метра, с 82 етажа и 1004 стаи и апартаменти, съобщава Euronews. Ето един поглед към рекордния имот.

Най-високият хотел в света отвори врати в Дубай

Снимка: Ciel Dubai Marina, Vignette Collection

Дубай е в плен на туристически бум. Градът е посрещнал 18,7 милиона международни туристи миналата година, което е с 9% повече спрямо 2023 г., и все повече се стреми да привлече заможни посетители. Чуждестранните инвестиции в туризма надхвърлиха 2 милиарда долара (1,7 милиарда евро) през 2024 г., а Ciel Dubai Marina е емблематичен пример за максималистичния характер на този бум.

Игловидната конструкция е проектирана от архитектите на NORR Group и всичко се върти около височината. Всички стаи имат прозорци от пода до тавана, през които се открива панорамна гледка към Палм Джумейра, силуета на Дубай и Арабския залив.

Снимка: Ciel Dubai Marina, Vignette Collection

На 76-то ниво има открит безкраен басейн с изглед към океана - един от най-високите в света - а на върха на кулата има наблюдателна площадка с възвишена гледка към хоризонта.

Архитектите казват, че дизайнът на Сиел е насочен към „много сложни предизвикателства, включително ефективност на ресурсите и устойчивост“.

„Ciel е амбициозен, включващ вертикално подредени затворени градини по цялата височина на кулата“, пише архитектурната фирма на уебсайта си.

8 ресторанта и денонощна фитнес зала

Снимка: Ciel Dubai Marina, Vignette Collection

Удобствата на хотела са толкова екстравагантни, колкото и дизайнът. Има осем заведения за хранене. West 13 предлага средиземноморско изживяване с ръчно приготвена паста, жироскопи, такос, мезета и занаятчийски пекарски изделия.