Свят 377 метра и 82 етажа: Ето как изглежда най-високият хотел в света отвътре

377 метра и 82 етажа: Ето как изглежда най-високият хотел в света отвътре

Свят

bTV Бизнес екип

Всички стаи имат прозорци от пода до тавана, за да се насладят на панорамната гледка

Най-високият хотел в света официално отвори врати за гости. Ciel Dubai Marina, най-новото допълнение към колекцията Vignette на IHG, се присъединява към редиците на небостъргачите мегаструктури в столицата на ОАЕ. Хотелът е висок 377 метра, с 82 етажа и 1004 стаи и апартаменти, съобщава Euronews. Ето един поглед към рекордния имот.

Снимка: Ciel Dubai Marina, Vignette Collection

Дубай е в плен на туристически бум. Градът е посрещнал 18,7 милиона международни туристи миналата година, което е с 9% повече спрямо 2023 г., и все повече се стреми да привлече заможни посетители. Чуждестранните инвестиции в туризма надхвърлиха 2 милиарда долара (1,7 милиарда евро) през 2024 г., а Ciel Dubai Marina е емблематичен пример за максималистичния характер на този бум.

Игловидната конструкция е проектирана от архитектите на NORR Group и всичко се върти около височината. Всички стаи имат прозорци от пода до тавана, през които се открива панорамна гледка към Палм Джумейра, силуета на Дубай и Арабския залив. 

Снимка: Ciel Dubai Marina, Vignette Collection

На 76-то ниво има открит безкраен басейн с изглед към океана - един от най-високите в света - а на върха на кулата има наблюдателна площадка с възвишена гледка към хоризонта.

Архитектите казват, че дизайнът на Сиел е насочен към „много сложни предизвикателства, включително ефективност на ресурсите и устойчивост“.

„Ciel е амбициозен, включващ вертикално подредени затворени градини по цялата височина на кулата“, пише архитектурната фирма на уебсайта си.

8 ресторанта и денонощна фитнес зала

Снимка: Ciel Dubai Marina, Vignette Collection

Удобствата на хотела са толкова екстравагантни, колкото и дизайнът. Има осем заведения за хранене. West 13 предлага средиземноморско изживяване с ръчно приготвена паста, жироскопи, такос, мезета и занаятчийски пекарски изделия.

На ниво 76 се намира басейнът Tattu Sky Pool, на 310 метра височина, с плюшени шезлонги, японско-фюжън хапвания и енергия, която се променя от дневна релаксация до диджей сетове по залез слънце.

Кулминацията на преживяването е на ниво 81, където Sky Lounge & Terrace съчетава музика, коктейли и 360-градусова гледка. Има денонощна, модерна фитнес зала с изглед към силуета на града. На партерния етаж гостите могат да се насладят на достъп до Soluna Beach Club на Palm Jumeirah. През февруари 2026 г. спа центърът ще отвори врати на ниво 61.

