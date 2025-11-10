Колко струва да си наемете частен остров в Дубай?

Услугата е достъпна от днес

Вече е възможно да резервирате частен остров в Дубай за 75 000 дирхама или 17 650 евро. Пътуването започва от Марса Марина, откъдето гостите се качват на 64-футова яхта с три елегантни каюти, слънчеви палуби и професионален екипаж.

Снимка: iStock

Най-новото луксозно бягство в Дубай, Cape Morris, се намира сред прочутите Световни острови и се управлява от Jumeirah Burj Al Arab. Макар че има разнообразни преживявания, най-луксозният вариант е да наемете целия остров за себе си.

Пътуването започва в местността Марса Марина, откъдето се качвате на яхтата. Преживяването включва гурме ястия, релакс на плажа и персонализирано обслужване, съобразено с вашето парти. Цените започват от 30 000 дирхама или около 7000 евро за двама (без алкохол) или 35 000 дирхама ( над 8000 евро) за двама с първокласни напитки.

С настъпването на залеза, корабът предлага живописен круиз с вечеря на открито, барбекю на живо и ръчно приготвени напитки, подходящо за събирания до 20 гости. За най-високото ниво на лукс Кейп Морис може да се резервира за цял ден, пише Khaleej Times.

От зори до здрач островът се превръща във ваше лично убежище с индивидуално обзаведена кухня, луксозни удобства и внимателен персонал. Cape Morris ще бъде достъпен от 10 ноември 2025 г. и се очаква да се превърне в едно от най-ексклузивните преживявания в Дубай – за частни тържества, корпоративни събития или интимни събирания.

