Еврото поскъпна до най-висок връх от юни 2021 г.

През последните 4 седмици еврото поскъпна с 1,3%

Eдинната европейска валута се повиши с 0,4% над 1,1900 щатски долара за пръв път от юни 2021 г., като само в рамките на последните 4 седмици еврото поскъпна с 1,3%, а през последните 12 месеца - с цели 14,33%.



Възходящото движение на еврото се дължи на общата слабост на долара спрямо общата слабост на зелените пари спрямо останалите валути, като днес то намери подкрепа и финализираното знаково търговско споразумение между ЕС и Индия.



Споразумението, обхващащо една четвърт от световния БВП, установява зона за свободна търговия, обхващаща близо два милиарда души, като то е факт след близо две десетилетия преговори. Брюксел и Ню Делхи се надяват, че пактът ще отвори нови пазари на фона на американските тарифи и китайския контрол върху износа, като ЕС прогнозира, че износът му за Индия може да се удвои до 2032 г.

В същото време щатският долар поевтинява за четвърти пореден ден, като търговците остават нащрек за потенциална координирана валутна интервенция от страна на властите в Съединените щати и Япония преди решението на Федералния резерв за лихвените проценти в сряда, въпреки неявното желание на Вашингтон за по-слаба валута.



Пазарните участници очакват Фед да запази лихвите непроменени, но ще очакват насоки от страна на централната банка на САЩ за времето на следващото намаление на лихвите на фона на спекулациите, че през тази седмица Тръмп може да обяви и следващия наследник на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Геополитическото и търговско напрежение са допълнително натискат долара, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с по-високи тарифи върху южнокорейски стоки, следвайки подобни предупреждения към Канада и Европа по-рано този месец, пише БНР.



Спрямо кошницата от шест други валути, т.нар. "индекс на долара" (DXY) се понижава днес с 0,43% към 96,618 пункта, доближавайки ключовите многогодишни дъна от юли и септември 2025 г. около 96,377/96,218 пункта - най-ниски дъна от февруари 2022 г. насам.

