Доларът се срина, a златото стигна до нов рекорд

"Дойче Банк" прогнозира, че цената на златото може да се покачи до 6000 долара

Доларът се срина до нивата отпреди 4 години на фона на геополитическата нестабилност, а същевременно златото стигна до нов рекорд, преминавайки границата от 5200 долара за тройунция.

Големият спад в стойността на американската валута се дължи на непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп по отношение на търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г., отбелязват международни анализатори.

Сривът доведе до поскъпване на европейските валути спрямо долара. Така за първи път от средата на 2021 г. курсът на еврото се повиши до 1.20 долара. Общо за последните 12 месеца еврото е поскъпнало с 14%.

На този фон Доналд Тръмп заяви, че доларът се справя "супер", но с това предизвика още по-агресивни продажби от страна на търговците на финансовите пазари, предаде "Сега". Потребителското доверие в САЩ се срина до най-ниското си ниво от 11.5 г., на фона на нарастващото безпокойство от бавния пазар на труда и високите цени.

Тръмп добави, че скоро ще обяви избора си за шеф на Федералния резерв и прогнозира, че лихвените проценти ще намалеят, след като новият председател поеме поста.

Същевременно златото за първи път проби границата от 5200 долара за тройунция, с 3% поскъпване спрямо вторник. В 03:14 ч. GMT цената на благородния метал стигна максималните до момента 5247.21 долара, което е ръст от над 20% само от началото на 2026 г.

„Покачването на цената на златото се дължи на много силната индиректна корелация с долара. А вчерашното покачване на цената на златото по време на американската фондова сесия се дължи на отговора на Тръмп на случаен въпрос за долара, което предполагаше, че има широк консенсус в Белия дом за по-слаб долар в бъдеще“, заяви Келвин Уонг, старши пазарен анализатор във финансовата платформа OANDA, цитиран от "Ройтерс".

Във вторник "Дойче Банк" заяви, че цената на златото може да се покачи до 6000 долара, позовавайки се на постоянното инвестиционно търсене, тъй като централните банки и инвеститорите увеличават разпределенията си към недоларови и материални активи.

Спот цената на среброто също се повиши - с 1,9% до 115,11 долара за унция, след като достигна рекордните 117,69 долара в понеделник. Това е поскъпване с почти 60% от началото на годината.

