Защо биткойнът завърши 2025 г. със загуби и може ли да се върне през новата година?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ден 2 в евро: Основните разплащания в обектите към момента са в лева
През януари рестото ще се връща в евро
Какво трябва да знаете
Биткойнът се насочи към трети пореден месец на загуби в сряда, слагайки край на година, характеризираща се с рекордни върхове и драматичен срив. В последния търговски ден на годината, токенът се движеше близо до 88 000 долара, след седмици на търговия в тесни граници.
По-рано тази седмица криптоаналитичната компания 10X Research заяви, че техническите индикатори сочат, че низходящият тренд на биткойн все още е в сила, но има вероятност да се обърне към бичи през януари.
Най-голямата криптовалута в света е поевтиняла с около 5% от началото на годината, като комбинация от принудителни ликвидации на ливъридж позиции и продажби от дългосрочни притежатели доведе до спад на цената с приблизително 30% под октомврийските върхове, когато биткойн се търгуваше над 126 000 долара. Това оказа натиск и върху целия крипто пазар.
Декември е на път да се превърне в рядък исторически случай – трето поредно месечно понижение на цената на биткойн. Подобна серия се е случвала само 15 пъти в историята на криптовалутата.
Според стратега на Fundstrat Шон Фарел, ребалансирането на портфейли през следващия месец може да даде тласък на пазара.
„Трябва да видим някои потоци за ребалансиране, които навлизат в тези ETF-и и може би да разпалят искра сред биковете“, коментира Фарел.
Базовият сценарий на Fundstrat остава предпазлив за първата половина на 2026 г., с риск от допълнителен спад. Подобно движение обаче може да създаде привлекателна входна точка за рали през втората половина на годината
Въпреки спада, криптоиндустрията навлезе в годината с няколко благоприятни развития. Сред тях са назначаването на председател на SEC с по-благосклонна позиция към криптовалутите, създаването на пост „цар на криптовалутите и изкуствения интелект“, инициативи за стратегически биткойн резерв, както и напредък в законодателството за стейбълкойните.
Спадът през последните три месеца охлади очакванията на пазарните стратези. Все по-често се прогнозира, че институционалното търсене ще бъде по-селективно, вместо да доведе до рязък пробив нагоре
Старшият пазарен анализатор на XS.com Лин Тран очаква по-скоро стабилизация в началото на годината:
„Перспективите за биткойн през първото тримесечие на 2026 г. са по-скоро сценарий на стабилност и подновено натрупване, отколкото силна фаза на растеж.“
По думите ѝ цената вероятно ще се движи в диапазона между 80 000 и 100 000 долара.
Инвестиционният анализатор и съосновател на Coin Bureau Ник Пъкрин смята, че темата за „търговията с обезценяване“ ще остане водеща през 2026 г., като най-големи ползи ще извлекат благородните метали.
„Биткойн вероятно също ще спечели, но е малко вероятно прогнозите за сензационни цени да се материализират“, отбелязва той.
Според Пъкрин е възможно връщане към нов исторически връх, но не значително над нивото от 126 000 долара, след което може да последва мечи пазар.
Фарел от Fundstrat прогнозира цена от около 115 000 долара в края на 2026 г. Междувременно Standard Chartered наскоро ревизира надолу целта си за биткойн през 2026 г. – от 300 000 на 150 000 долара, отразявайки по-умерените очаквания за пазара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През януари рестото ще се връща в евро
Целта е задържане на водещи специалисти в сферата на изкуствения интелект
Монетната програма за 2026 г. е публикувана на страницата на БНБ в интернет