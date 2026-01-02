Защо биткойнът завърши 2025 г. със загуби и може ли да се върне през новата година?

Какво трябва да знаете

Биткойнът се насочи към трети пореден месец на загуби в сряда, слагайки край на година, характеризираща се с рекордни върхове и драматичен срив. В последния търговски ден на годината, токенът се движеше близо до 88 000 долара, след седмици на търговия в тесни граници.

Все пак, възможно е да се очаква скок още през януари.

По-рано тази седмица криптоаналитичната компания 10X Research заяви, че техническите индикатори сочат, че низходящият тренд на биткойн все още е в сила, но има вероятност да се обърне към бичи през януари.

Най-голямата криптовалута в света е поевтиняла с около 5% от началото на годината, като комбинация от принудителни ликвидации на ливъридж позиции и продажби от дългосрочни притежатели доведе до спад на цената с приблизително 30% под октомврийските върхове, когато биткойн се търгуваше над 126 000 долара. Това оказа натиск и върху целия крипто пазар.

Рядък исторически модел и очаквания за ребаланс

Декември е на път да се превърне в рядък исторически случай – трето поредно месечно понижение на цената на биткойн. Подобна серия се е случвала само 15 пъти в историята на криптовалутата.

Според стратега на Fundstrat Шон Фарел, ребалансирането на портфейли през следващия месец може да даде тласък на пазара.

„Трябва да видим някои потоци за ребалансиране, които навлизат в тези ETF-и и може би да разпалят искра сред биковете“, коментира Фарел.

Дефанзивна първа половина на годината

Базовият сценарий на Fundstrat остава предпазлив за първата половина на 2026 г., с риск от допълнителен спад. Подобно движение обаче може да създаде привлекателна входна точка за рали през втората половина на годината

Положителни регулаторни сигнали за крипто индустрията

Въпреки спада, криптоиндустрията навлезе в годината с няколко благоприятни развития. Сред тях са назначаването на председател на SEC с по-благосклонна позиция към криптовалутите, създаването на пост „цар на криптовалутите и изкуствения интелект“, инициативи за стратегически биткойн резерв, както и напредък в законодателството за стейбълкойните.

По-умерени прогнози от анализаторите

Спадът през последните три месеца охлади очакванията на пазарните стратези. Все по-често се прогнозира, че институционалното търсене ще бъде по-селективно, вместо да доведе до рязък пробив нагоре

Старшият пазарен анализатор на XS.com Лин Тран очаква по-скоро стабилизация в началото на годината:

„Перспективите за биткойн през първото тримесечие на 2026 г. са по-скоро сценарий на стабилност и подновено натрупване, отколкото силна фаза на растеж.“

По думите ѝ цената вероятно ще се движи в диапазона между 80 000 и 100 000 долара.

2026 г. без „сензационни“ ръстове

Снимка: Reuters / iStock

Инвестиционният анализатор и съосновател на Coin Bureau Ник Пъкрин смята, че темата за „търговията с обезценяване“ ще остане водеща през 2026 г., като най-големи ползи ще извлекат благородните метали.

„Биткойн вероятно също ще спечели, но е малко вероятно прогнозите за сензационни цени да се материализират“, отбелязва той.

Според Пъкрин е възможно връщане към нов исторически връх, но не значително над нивото от 126 000 долара, след което може да последва мечи пазар.

По-ниски ценови цели от големите банки

Фарел от Fundstrat прогнозира цена от около 115 000 долара в края на 2026 г. Междувременно Standard Chartered наскоро ревизира надолу целта си за биткойн през 2026 г. – от 300 000 на 150 000 долара, отразявайки по-умерените очаквания за пазара.

