В коя европейска страна хората инвестират най-много в криптовалути?

Въпреки че 2025 г. беше предизвикателна за криптовалутите и пазарът претърпя сериозен спад, хиляди европейци продължават да инвестират. Данните показват устойчив ръст на интереса и собствеността върху криптоактиви в повечето европейски държави. Според доклада „Web3 индустрията във Франция и Европа“ на Adan, базиран на информация от началото на 2025 г., над 90% от пълнолетното население в големите европейски икономики е запознато с понятието криптовалути, което говори за високо ниво на обществена осведоменост, предава Еuronews.
Проучване на Европейската централна банка сочи, че през 2024 г. около 9% от възрастните в еврозоната са притежавали криптоактиви. Делът варира умерено между отделните страни – от около 6% в Германия и Нидерландия до 15% в Словения. След нея се нареждат Гърция, а след това Ирландия, Хърватия, Кипър, Литва и Австрия. Въпреки тези разлики, като цяло разпределението е сравнително равномерно, което подсказва, че криптовалутите вече не са нишов феномен, а част от по-широкия инвестиционен пейзаж в ЕС.
Според Джеймс Съливан, главен директор по риска и съответствието в BCB Group, различията между държавите се дължат на съчетание от дигитална култура, склонност към риск и структура на местните финансови пазари. Държави с по-развити финансови иновации и по-млада инвеститорска база – често доминирана от мъже – са по-склонни да бъдат водещи. Освен това регулаторната среда и икономическите условия играят ключова роля, тъй като на пазари с ограничени традиционни инвестиционни възможности криптовалутите често се възприемат като алтернатива за спекулации и диверсификация.
Ръстът в притежанието е особено отчетлив в периода 2022–2024 г., когато делът на хората с криптоактиви в еврозоната се увеличава от 4% на 9%. Почти всички страни отбелязват напредък, с изключение на Нидерландия, където нивото остава непроменено. Най-големи увеличения са регистрирани в Гърция и Литва, с по 10 процентни пункта, докато Кипър, Белгия, Ирландия, Австрия, Словакия, Словения, Португалия и Италия също бележат значителни ръстове. Това потвърждава, че интересът на дребните инвеститори в Европа се възстановява след предишни периоди на спад на пазара.
Основният мотив за използване на криптовалути остава инвестиционният. В еврозоната 64% от притежателите ги използват предимно като инвестиция, докато само 16% ги прилагат основно за плащания, а близо една пета – и за двете цели. Най-висок дял на инвестиционно използване се наблюдава в Нидерландия и Германия, въпреки че тези страни имат сравнително ниско общо ниво на притежание. За разлика от тях, Франция отчита най-голям процент използване на криптовалути за разплащания, което отразява по-активното им интегриране в ежедневния икономически живот.
Съливан подчертава, че пазарът на криптовалути все още е предимно спекулативен, въпреки напредъка в институционалното приемане. Регламентът MiCA (Markets in Crypto-Assets) се разглежда като ключов фактор за повишаване на доверието, тъй като въвежда единни правила в ЕС и по-добра защита на потребителите. Очаква се успехът му, особено по отношение на стабилните монети, деноминирани в евро, да улесни интеграцията на криптовалутите в съществуващите платежни системи – процес, който остава приоритет и за Европейската централна банка.
