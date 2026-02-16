3 признака, че вие ​​и вашият партньор може да сте финансово несъвместими

Ето за какво да внимавате

При избора на романтичен партньор, парите вероятно ще играят роля в някаква степен. От това кой ще плати за първата среща до това как да си разделите сметките, когато живеете заедно, парите се появяват отново и отново като въпрос по време на една връзка.

Сред необвързаните възрастни 74% казват, че финансовата стабилност е една от най-привлекателните черти у партньора, а 60% казват, че финансовата съвместимост е по-важна от химията в днешната икономика, според скорошно проучване на The Harris Poll сред над 2100 американци на възраст 18 и повече години.

Финансовата съвместимост е ключова във връзките, защото парите не само оформят начина ви на живот - начинът, по който подхождате и управлявате парите, често отразява други личностни черти и нагласи, казва Валери Галинская, ръководител на Merrill Center for Family Wealth, специализирана група в компанията за управление на богатство Merrill Lynch. Групата предоставя образование, прозрения и насоки на семейства с изключително високо нетно състояние.

Често срещани червени флагове за хората, които се срещат, включват очакването другият човек да плати за всичко или лоши навици за харчене, установи проучването на The Harris Poll. Въпреки че тези видове притеснения може да са пречка за някои, те биха могли да бъдат неща, които можете да разрешите заедно, ако решите, че искате да продължите връзката въпреки това, казва Галинская.

Тя обаче идентифицира други фактори, които биха могли да сигнализират, че вие ​​и вашият партньор сте финансово несъвместими. Ето три, за които трябва да внимавате, пише Make it.

1. Липса на желание за споделяне на информация

Не е задължително да споделяте заплатата си на първата среща, казва Галинская. Но с напредването на връзката „липсата на желание за разкриване на информация“ може да бъде „представителна за наистина нездравословни модели“, казва тя.

Тя подчертава, че има разлика между „поверителност и секретност“, но добавя, че може да бъде трудно да се поставят и постигат цели като закупуване на имот или пенсиониране заедно, ако единият партньор е криел неща като неуправляван дълг или липса на спестявания. Експертите по връзки и пари са съгласни, че прозрачните разговори за парите са ключови за изграждането на успешни взаимоотношения.

„След като вие и вашият партньор знаете как да говорите за пари, всичко се променя“, пише милионерът и експерт по финанси Рамит Сети в книгата си „Пари за двойки“.

„Силните двойки знаят, че съвместното боравене с парите е свързано с ценности, доверие и комуникация“, пише Хедър Боунпарт, директор по бизнес и правни въпроси в Bone Fide Wealth и съавтор на „Пари заедно“.

Снимка: iStock

Особено в началото на връзката, опитът на единия партньор да упражнява контрол върху финансовите решения на другия може да е признак за несъвместимост, казва Галинская. „Всички ние имаме различни нива на контрол, които обичаме да имаме“, казва тя. „Но според моя опит, прекомерният контрол може да е отражение на... по-дълбоки проблеми с доверието и контрола, които често не се ограничават само до пари.“

Освен това, строгият контрол върху финансите на партньора може да е признак за икономическо насилие, което е форма на домашно насилие, според Националната мрежа за прекратяване на домашното насилие. Двойките в дългосрочни връзки трябва да работят за вземане на съвместни решения, когато става въпрос за пари, но това може да започне да е проблематично, ако искате да вземете собствено решение и „вашият партньор изведнъж се почувства в правото си да има много силен принос“, казва Галинская.

3. Разлика в амбициите

Вие и вашият партньор не е нужно да имате еднакви или подобни доходи, за да сте съвместими, казва Галинская, но трябва да сте по-съгласувани по отношение на възгледите си за производителност и амбиция.

Ако единият партньор е ориентиран към кариерата си, докато другият редовно сменя и напуска работа или не е мотивиран да продължи да гради кариерата си, това „може да е отражение на това, че той няма да е човек, който наистина ще допринесе“, казва тя. „Не само финансово, но със своите прозрения, време и усилия в една връзка.“

Една стратегия, която Галинская предлага, е двойките да започнат, като определят какво означава успех за тях, независимо дали става въпрос за изграждане на бизнес заедно или за осигуряване на достатъчно спестявания за пенсиониране. Малко вероятно е да постигнете тези цели, ако първо не ги обсъдите един с друг и не ги преглеждате периодично, когато животът и приоритетите ви се променят, казва тя.

