Крипто мечтите на Тръмп са разклатени от срива на пазара

Американският биткойн се срина с 50% във вторник, което е поредният от поредица проекти, свързани с Тръмп, които са непропорционално засегнати от задълбочаващия се спад на крипто пазара. Минната компания, чийто съосновател и главен стратег е Ерик Тръмп, се срина само минути след отварянето на пазара, в момента, в който изтече период на блокиране, позволяващ на ранните инвеститори да продадат акциите си, пише Forbes.

Събитието идва след поредица от лоши новини. Криптовалутата $WLFI, продукт на World Liberty Financial, децентрализирана финансова платформа, съоснована от Ерик и Доналд Тръмп-младши, е загубила повече от половината от стойността си от септември насам.

Снимка: iStock

Alt5 Sigma, малко известна технологична фирма, която набра средства за закупуване на WLFI токени тази година и често беше изтъквана от семейство Тръмп, потъна с повече от 70% под тежестта на нарастващите правни проблеми. Пазарът по-широк също не изглежда по-добре. Биткойн регистрира най-слабия си месец от 2021 г. насам, което допълнително засилва негативния импулс.

Тези катаклизми идват в момент, когато президентът Доналд Тръмп претърпя пълна трансформация от скептик до пламенен защитник на криптовалутите. През последните месеци той похвали иновациите в индустрията, стартира собствени крипто проекти, обяви създаването на резерв от биткойн в САЩ, подписа първия крипто регламент и се срещна с водещи фигури в сектора.

Снимка: Ройтерс

Неговият мемкойн $TRUMP, пуснат преди встъпването в длъжност, за кратко му донесе милиарди на хартия, но никога не се върна до първоначалните си върхове. В същото време Truth Social – платформа, собственост на Trump Media & Technology Group – купува биткойн усилено през последната година, но въпреки това стойността му е паднала с 48% през последните шест месеца.

Поради широкото му участие в крипто проекти, значителна част от активите на президента са обвързани с волатилния пазар, което според оценките на Forbes е довело до спад на общото му богатство от 7,3 милиарда долара на 6,3 милиарда долара между септември и декември.

