BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Последвайте ни
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
62.77 $/барел
Bitcoin
$92,678.5
Свят Крипто мечтите на Тръмп са разклатени от срива на пазара

Крипто мечтите на Тръмп са разклатени от срива на пазара

Свят

bTV Бизнес екип

Неговия меме койн за кратко му донесе милиарди

Американският биткойн се срина с 50% във вторник, което е поредният от поредица проекти, свързани с Тръмп, които са непропорционално засегнати от задълбочаващия се спад на крипто пазара. Минната компания, чийто съосновател и главен стратег е Ерик Тръмп, се срина само минути след отварянето на пазара, в момента, в който изтече период на блокиране, позволяващ на ранните инвеститори да продадат акциите си, пише Forbes.

Събитието идва след поредица от лоши новини. Криптовалутата $WLFI, продукт на World Liberty Financial, децентрализирана финансова платформа, съоснована от Ерик и Доналд Тръмп-младши, е загубила повече от половината от стойността си от септември насам.

Снимка: iStock

Alt5 Sigma, малко известна технологична фирма, която набра средства за закупуване на WLFI токени тази година и често беше изтъквана от семейство Тръмп, потъна с повече от 70% под тежестта на нарастващите правни проблеми. Пазарът по-широк също не изглежда по-добре. Биткойн регистрира най-слабия си месец от 2021 г. насам, което допълнително засилва негативния импулс.

Тези катаклизми идват в момент, когато президентът Доналд Тръмп претърпя пълна трансформация от скептик до пламенен защитник на криптовалутите. През последните месеци той похвали иновациите в индустрията, стартира собствени крипто проекти, обяви създаването на резерв от биткойн в САЩ, подписа първия крипто регламент и се срещна с водещи фигури в сектора.

Тръмп иска оставката на директора на технологичната компания Intel

Снимка: Ройтерс

Неговият мемкойн $TRUMP, пуснат преди встъпването в длъжност, за кратко му донесе милиарди на хартия, но никога не се върна до първоначалните си върхове. В същото време Truth Social – платформа, собственост на Trump Media & Technology Group – купува биткойн усилено през последната година, но въпреки това стойността му е паднала с 48% през последните шест месеца.

Поради широкото му участие в крипто проекти, значителна част от активите на президента са обвързани с волатилния пазар, което според оценките на Forbes е довело до спад на общото му богатство от 7,3 милиарда долара на 6,3 милиарда долара между септември и декември.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата