София като лаборатория за нова Европа: Green Transition Forum 6.0 събира реформаторския елит на ЕС

От 1 до 5 юни 2026 г. София ще се превърне в сцена на един от малкото реални стратегически разговори за бъдещето на континента в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Green Transition Forum 6.0, организиран от Dir.bg, се утвърждава като единствената платформа в източноевропейска столица, която събира на едно място нобелови лауреати, бивши премиери, водещи икономисти, европейски комисари, инвеститори и индустриални лидери в контекста на спешната необходимост от дълбоки реформи.

Очаква се присъствието на над 3000 водещи представители на бизнеса от различни индустрии и национални институции, финансови организации и академични среди. Темата не е абстрактната „зелена трансформация“, а много по-широкият въпрос: как Европа да възстанови растежа си, да избегне маргинализацията и да намери работещ баланс между интеграция, конкурентоспособност и социална стабилност.

Европа в режим на едновременни кризи

Контекстът е безпрецедентен. Европейската икономика се движи в условията на индустриален натиск от САЩ, стратегическа експанзия на Китай, енергийни рискове и вътрешни дисбаланси. Дебатът за „Европа на две скорости“, за задълбочена интеграция в ядрото и по-гъвкави периферни формати вече не е теоретичен, той е въпрос на оцеляване на модела. Заради изключителността на тези трансформиращи фактори форумът в София придобива още по-важно стратегическо значение. Той не просто следва европейския дневен ред, а се опитва да влияе като поставя региона на Централна и Източна Европа в центъра на разговора за бъдещето на вътрешния пазар, индустриалната политика и иновациите, заявява Моника Станишева, председател на борда на директорите на Dir.bg и основател на Green Transition Forum.

Енрико Лета: Единният пазар като геополитически инструмент

Присъствието на бившия министър-председател на Италия и президент на Института „Жак Делор“ Енрико Лета придава на форума ясно стратегическо измерение. Автор на доклада „Повече от Общ пазар“, Лета е сред архитектите на новата европейска дискусия за конкурентоспособността. Неговата теза е ясна: ако ЕС иска да остане глобален фактор, вътрешният пазар трябва да се превърне в активен инструмент на икономически суверенитет, а не просто в историческо постижение. За държавите от ЦИЕ и Югоизточна Европа това означава по-дълбока интеграция във финансовите пазари, енергетиката, цифровата икономика и веригите на добавена стойност. В рамките на стратегическа кръгла маса с бизнес лидери от района Лета ще обсъди регионалната конкурентоспособност и бъдещето на вътрешния пазар. Очаква се подписването на Софийска инициатива за регионална конкурентоспособност - сигнал, че дебатът преминава от анализ към ангажимент.

Филип Агийон: Растеж, иновации и индустриална политика

Вторият ключов акцент е участието на проф. Филип Агийон, един от най-влиятелните икономисти на нашето време и носител на Нобелова награда за икономика за 2025 г. Неговата работа върху теорията на иновациите и „креативното разрушение“ поставя основата на новия европейски разговор за растеж. В условията на засилена глобална конкуренция въпросът вече не е дали да има индустриална политика, а как тя да бъде интелигентна, иновационно ориентирана и съвместима със зелената трансформация. Агийон ще комуникира и представи именно тази дилема: как да се съчетаят икономическият растеж, технологичният напредък и климатичните цели, без Старият континент да загуби конкурентоспособност. За региона на ЦИЕ това е ключов въпрос. Икономиките тук остават силно интегрирани в индустриалните вериги на Западна Европа, но са изправени пред необходимостта да преминат към по-висока добавена стойност, дигитализация и научно-иновационна база.

Екатерина Захариева: От догонване към иновационно лидерство

Особено значение има и участието на европейския комисар по стартъпи, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева. Нейният ресор е в сърцето на новата стратегия за конкурентоспособност. Предизвикателството пред ЕС не е само да регулира, а да създава условия за растеж на иновативни компании, за задържане на таланти и за изграждане на технологични екосистеми. За държавите от Югоизточна Европа това означава достъп до капитал, научна инфраструктура и интеграция в европейските изследователски програми. Присъствието на Захариева поставя фокус върху въпроса дали регионът ще остане периферия в иновационната карта на Европа или ще успее да се позиционира като активен участник в новата технологична вълна.

Изкуствен интелект, умения и бъдещето на труда

В рамките на глобалните диалози участие ще вземе и Мо Гоудат, бивш главен бизнес директор на Google X, който ще постави темата за изкуствения интелект в центъра на дискусията за икономическата трансформация. Въпросът не е дали AI ще промени пазара на труда, а дали европейските икономики са подготвени институционално и образователно за този преход.

Регионът в центъра на европейския дебат

Форумът в София идва в момент, когато разговорът за „Европа на две скорости“ се засилва. За страните в преход залогът е ясен: или активно участие в задълбочената интеграция, или риск от трайно изоставане.

Събирането на политически лидери, европейски комисари, икономисти и над 3000 представители на бизнеса превръща Green Transition Forum 6.0 в не просто конференция, а в стратегическа платформа за регионален консенсус.

В условията на ускорени геоикономически промени и натиск върху европейския модел на развитие подобен формат се очертава като рядка възможност за разговор на най-високо ниво. Въпросът вече не е дали реформите са необходими, а дали ще бъдат предприети навреме – и дали Централна и Източна Европа ще бъде сред двигателите им, или сред наблюдателите.

