Ново проучване: Какви практически ползи има биткойнът в ежедневието?

Биткойнът отдавна е познат като спекулативен инвестиционен инструмент, но въпросът за практическата му роля в ежедневието остава открит. Може ли да се използва за разплащания, има ли шанс да замени традиционните пари и какво развитие се очаква занапред – това са част от темите, които разглежда ново проучване на ARD, представено от финансовия редактор Антие Ерхард.

Oсновната функция на всяка валута е плащането, но в Германия използването на биткойн за тази цел е силно ограничено. Според онлайн платформата Coinmap едва около 2300 магазина, онлайн търговци и доставчици на услуги в страната приемат криптовалутата. Така биткойнът почти отсъства от реалната икономика, основно заради силната си ценова волатилност, която го прави трудно предвидим за търговците, обяснява експертът по капиталови пазари Крис-Оливър Шикентанц от Capitell AG. Въпреки това самият процес на плащане е бърз и сравнително лесен.

Исторически пример за реално разплащане с биткойн е добре познатият случай от 22 май 2010 г., когато програмистът Ласло Ханйец купува две пици срещу 10 000 биткойна. Макар днес сумата да изглежда абсурдно висока, тогава тя доказва, че дигиталната валута може да има реална стойност. Оттогава приемането на биткойна расте, но ежедневната му употреба напредва бавно, тъй като става дума за технология, способна да промени цялата финансова инфраструктура, както отбелязва криптоекспертът Адриан Фриц от 21shares. Според него в бъдеще много процеси ще се случват „зад кадър“, подобно на интернет, а важна роля играе и регулаторният напредък, особено след 2025 г.

В основата на криптовалутите стои блокчейн технологията – децентрализирана и сигурна система за пренос на данни. Тя отваря врати за множество практически приложения извън инвестициите. Според Стейн Ван дер Стреатен от Crypto Finance AG, например, плащането за паркиране и за зареждане на електромобил със соларна енергия може да се извършва автоматично и сигурно чрез блокчейн, без посредници.

В някои държави биткойнът вече служи като алтернатива на традиционната финансова система. Пример за това е Бутан, който добива биткойни с помощта на водноелектрическа енергия и използва приходите за обществени нужди като здравеопазване и образование. Страната позволява и плащания с криптовалути, с цел да привлече туристи. Глобален тласък през 2025 г. идва и от САЩ, където регулаторни решения, включително одобряването на биткойн ETF-и от Комисията по ценните книжа още при управлението на Джо Байдън, допринасят за масовото навлизане на криптоактивите.

Според експерти 2025 г. бележи утвърждаването на биткойна като самостоятелен клас активи, като цената му временно достига рекордните 126 000 долара. Въпреки това бъдещите ръстове не са сигурни и зависят от по-широко обществено признание и стабилна регулация. Макар да е малко вероятно биткойнът да замени напълно парите, анализатори като Тимо Емден очакват в дългосрочен план разплащанията да се осъществяват основно с дигитални валути на централните банки. Засега криптовалутите остават по-скоро инвестиционен инструмент, отколкото част от всекидневните ни разходи.

