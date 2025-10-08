В кои европейски страни има най-много милиардери?

Към 2025 г. в света има над 3000 милиардери с общо състояние от 13,7 трилиона евро

Европа е дом на над 20% от всички милиардери в света. Германия води класацията на континента и заема четвърто място в глобален мащаб по брой милиардери. Проблемът с неравенството в разпределението на богатството остава сериозен както в световен мащаб, така и в Европа. Данни от Our World in Data показват, че най-богатият 1% от населението притежава поне 20% от цялото богатство във всички европейски държави, а често този процент надвишава 25%, предава Euronews.

Снимка: istockphoto.com

По информация на Forbes, към 2025 г. в света има над 3000 милиардери с общо състояние от 13,7 трилиона евро. Все пак концентрацията на богатството е силно неравномерна – над половината от милиардерите и техните активи са съсредоточени само в три държави: САЩ, Китай и Индия. Списъкът на Forbes отчита стойностите в щатски долари и класифицира хората според тяхното гражданство, а не по държавата, в която пребивават.

Германия оглавява европейската класация с 171 милиардери, които притежават съвкупно 676,4 милиарда евро. Най-богатият германец е Дитер Шварц със състояние от 35 милиарда евро, което го поставя на 37-мо място в света. Следва Италия с 74 милиардери и комбинирано богатство от 289 милиарда евро. Джовани Фереро е най-състоятелният италианец с 32,6 милиарда евро. Великобритания е трета, дом на 55 милиардери с общо богатство от 203 милиарда евро. Най-богатият британец е Майкъл Плат с 14 милиарда паунда (около 16 милиарда евро), заемащ 106-о място в световната класация.

Снимка: iStock

Франция е на четвърта позиция в Европа със своите 52 милиардери. Бернар Арно, ръководител на луксозната група LVMH, е най-богатият французин с впечатляващи 152 милиарда евро, което го нарежда пети в света – след като през 2024 г. дори оглавяваше списъка. Швеция и Швейцария допълват челната шестица със съответно 45 и 42 милиардери. В Швеция водещ е Стефан Персон с богатство от 15,9 милиарда евро, докато в Швейцария начело са Джанлуиджи Апонте и Рафаела Апонте-Диамант с по 32,2 милиарда евро.

Испания, въпреки че е сред петте най-големи икономики в Европа, има само 34 милиардери и е на седмо място в континента. Амансио Ортега, с нетно богатство от 106 милиарда евро, е най-богатият испанец и девети в света. Турция следва с 32 милиардери, а след това броят рязко намалява – Норвегия има 17, Гърция 16, Холандия 13, а страни като България и Словакия имат по двама.

Португалия, Люксембург, Хърватия, Исландия и Албания – само по един. Западна и Северна Европа доминират списъка – петте водещи страни (Германия, Италия, Великобритания, Франция и Швеция) съставляват 61% от всички европейски милиардери. Размерът на икономиката ясно оказва влияние, като водещите по брой милиардери държави съвпадат с най-големите икономики на континента. Алтернативни данни на UBS за 2024 г. показват различия в методологията, но също така посочват Германия като лидер, следвана от Швейцария, Великобритания и Италия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN