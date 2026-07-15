Tръмп е осъществил над 21 000 борсови сделки за година

Президентът на САЩ е получил и 10 билета за Световното първенство по футбол на стойност 15 000 долара

Инвестиционните акаунти на президента на САЩ Доналд Тръмп са осъществили над 21 000 сделки с акции и други ценни книжа в рамките на една година, сочи анализ на германското списание „Шпигел“, базиран на 900-страничната му декларация за имуществото.

За сравнение, предшественикът му Джо Байдън е декларирал едва 13 сделки с ценни книжа за целия си четиригодишен мандат.

Според публикацията декларацията разкрива активи, включващи приходи от криптовалути за над 1,4 млрд. долара, значителни дивиденти, множество недвижими имоти, златни кюлчета и пазарни акаунти с наличности за над 100 млн. долара.

Документът съдържа и информация за получени подаръци, сред които 10 билета за Световното първенство по футбол на стойност 15 000 долара, предоставени от президента на ФИФА Джани Инфантино.

Анализът на „Шпигел“ показва, че чрез общо осем инвестиционни сметки през разглеждания период са били закупени ценни книжа на стойност между 461 млн. и 1,4 млрд. долара, докато продажбите възлизат на между 138 млн. и 433 млн. долара. По-точна оценка не е възможна, тъй като декларацията посочва стойностите в широки диапазони.

Особено активна е била търговията на 8 април 2025 г., когато по акаунтите са били изпълнени, включително на акции на „Епъл“ (Apple) и „Енвидиа“ (Nvidia). Ден по-рано администрацията на Тръмп обяви, което доведе до спад на финансовите пазари, припомни БТА.

На следващия ден Тръмп публикува в социалните мрежи посланието „Сега е прекрасно време за покупки!“ (THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!), след което временно отложи част от митата. Впоследствие акциите на „Епъл“ поскъпнаха с около 15 на сто, а тези на „Енвидиа“ - с близо 19 на сто.

Друга дата с висока активност е 23 юли 2025 г., когато Белият дом представи своя „План за действие в областта на изкуствения интелект“ (AI Action Plan). Според „Шпигел“ в същия ден са били извършени 255 покупки, като значителна част от средствата са били насочени към компании, развиващи технологии с изкуствен интелект.

Изданието подчертава, че няма доказателства за причинно-следствена връзка между инвестиционната активност и политическите решения на президента.

Говорител на Белия дом е заявил, че инвестиционните акаунти се управлявати без намеса на президента.

Според „Шпигел“ обаче Тръмп очевидно е запознат с основните позиции в портфейлите си, тъй като лично подписва ежегодната си декларация за имущество. Освен това като президент той има възможност чрез публични изявления и политически решения да влияе върху движението на финансовите пазари.

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