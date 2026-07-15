Stripe и фондът Advent искат да купят PayPal за 53 млрд. долара

PayPal е сред пионерите в областта на дигиталните разплащания

Компанията за дигитални разплащания „Страйп“ (Stripe) и фондът за дялово инвестиране „Адвент интърнешънъл“ (Advent International) са отправили съвместна оферта за придобиването на „ПейПал холдингс“ (PayPal Holdings Inc.) на цена от 60,50 долара за акция, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама запознати с въпроса източници.

При тази цена сделката би оценила „ПейПал“ на над 53 милиарда долара, предаде БТА.

Според източниците предложението е внесено по-рано този месец и е подкрепено с осигурено банково финансиране в размер на около 50 милиарда долара. Офертата представлява премия от близо 28 на сто спрямо последната борсова цена на акциите на компанията.

Източниците са пожелали анонимност, тъй като преговорите са поверителни. До момента нито „Страйп“, нито „Адвент“, нито „ПейПал“ са коментирали информацията.

По данни на Ройтерс още през април „Страйп“ и „Адвент“ са отправили първоначално запитване за евентуално придобиване. „ПейПал“ все още не е отговорила на последната оферта, като двете заинтересовани компании се надяват преговорите да напреднат през следващите седмици.

Предвижда се „Страйп“ и „Адвент“ да притежават „ПейПал“ с равни дялове, без да разделят бизнеса на компанията. Източниците обаче подчертават, че няма гаранция, че офертата ще доведе до финализиране на сделка.

Основана в края на 90-те години, „ПейПал“ беше сред пионерите в областта на дигиталните разплащания. През последните години обаче компанията е изправена пред засилена конкуренция от алтернативни платежни решения като „Епъл Пей“ (Apple Pay) и „Гугъл Пей“ (Google Pay), които увеличиха пазарния си дял.

Забавянето на растежа и засилената конкуренция доведоха до значителен спад в пазарната оценка на компанията. След като през 2021 г. капитализацията на „ПейПал“ достигна около 360 милиарда долара, към 2026 г. тя се е свила до приблизително 36 милиарда долара. Само през последните 12 месеца акциите на компанията са загубили над 40 на сто от стойността си.

От март начело на „ПейПал“ е главният изпълнителен директор Енрике Лорес, който започна мащабна реорганизация с цел да опрости структурата на компанията и да възстанови растежа.

През април „ПейПал“ раздели дейността си на три основни направления - платежни услуги, потребителски финансови услуги, включително платформата „Венмо“ (Venmo), и услуги, свързани с разплащания с криптовалути. Компанията извърши и редица промени в ръководния си екип.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN