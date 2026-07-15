Цените на нивите у нас тръгнаха надолу

Ето в кои общини земеделските земи са се продавали най-евтино миналата година

Земеделската земя в България поевтинява. През 2025 г. сделките за ниви са се сключвали при средна цена 1648 лв. за декар, което е 3.3% спад спрямо 2024 г., съобщи Националният статистически институт. Понижението се отнася за четири от шестте района на страната - Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район, тоест обхваща дори Златна Добруджа. В Северозападен и Южен централен район обаче има поскъпване.

Надолу вървят цените и в категорията "постоянно затревени площи" - естествени и изкуствени ливади, мери и пасища. За годината средната стойност на сделките е спаднала с 4% до 284 лв. за един декар.

Най-високи средни цени, според сключените през миналата година сделки, са формирани в общини в Североизточна България: Добрич-град – 2 866 лв./дка, Балчик – 2 801 лв., Каварна – 2 717 лв., Кайнарджа (област Силистра) -2702 лв. на декар.

Данните за Добричка област са любопитни, защото има разнопосочни движения, пише "Сега". Като цяло през миналата година цените на земеделската земя там са спаднали - в землището на Балчик, например, доста сериозно - от 3646 на 2801 лв. за декар, в Каварна - от 3275 на 2717 лв. и т.н. Но за Добрич статистиката за сделките показва значително поскъпване - от 2397 на 2866 лв. за декар.

А ето в кои общини земеделските земи са се продавали най-евтино миналата година: Антон – 81 лв./дка, Пещера – 84 лв./дка, Лъки – 88 лв./дка, Чипровци със 100 лв./дка.

Колкото до наемите и арендите, там падането на цените е повсеместно, като особено драстично е в Североизточния район, в който се намира житницата на България - Златна Добруджа, с 15.2 процента. Като цяло за страната доходността от нивите е намаляла с 12.1% - до средно 51 лева за декар. Въпреки значителния спад обаче арендата в Североизтока остава най-висока за страната - 67 лева на декар.

Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 20 лв. и отбелязва спад от 13%, показва още статистиката за 2025 г.

НСИ посочва, че събира данните за площите, цените и рентите от официални източници - Регистъра на договорите за аренда към Министерството на земеделието и храните, Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

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