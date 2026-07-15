Може да сте богати, без да го знаете: Разровете старите кутии, тези играчки струват хиляди евро днес

Много такива неща увеличават стойността си с течение на времето

Независимо дали става въпрос за фигурки, книжки за оцветяване или модели на влакове, със сигурност има играчки, които сте харесали повече от други, и може би сте запазили някои за децата си. Интересното е, че много такива неща увеличават стойността си с течение на времето, защото вече не се произвеждат и представляват носталгичен прозорец към миналото, което колекционерите високо ценят. Това се отнася за различни конзоли, първи издания на комикси и книги, както и за много други играчки.

Фигури на бонбони PEZ

Има стотици техни вариации и тъй като марката съществува и днес, все още се произвеждат нови и нови варианти. Някои от старите обаче са били търсени в онлайн търгове и са достигнали високи цени, включително една с лице на астронавт, една с глава на Мики Маус, една с глава на Дядо Коледа и специален пистолет PEZ.

Първото Барби

Барби е кукла, която съществува от повече от шест десетилетия и все още претърпява трансформации във външния си вид, съобразени с настоящия момент. Най-ценена е оригиналната ѝ версия от 1959 г. със зебров бански костюм, а цената ѝ варира между 8 и 23 хиляди долара, пише Kurir.rs.

Кукла Фърби

Тези кукли, които говорят и мигат, са били популярни в края на миналия и началото на този век и са намерили пътя си към деца в различни страни по света. Отново най-ценна е оригиналната версия, която струва около 900 долара без опаковка.

Game Boy

Тази преносима конзола е била популярна и по целия свят, включително и тук през 90-те години на миналия век. Някои от нейните версии, перфектно запазени, струват няколкостотин долара, докато някои специални издания достигат до хиляда долара.

Карти Pokemon

Картите, базирани на популярния японски анимационен сериал, са продължаващо явление, което е преведено на различни езици. В зависимост от годината на издаване, запазването и версията на отделната карта, те могат да се продават за десетки хиляди долари или повече.

Влакове LEGO

Колекционерите на LEGO се интересуват от много от продуктите на датския производител на играчки, като влаковете са едни от най-популярните артикули. По-старите, от специални колекции, струват от един до няколко хиляди долара.