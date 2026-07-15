Кои европейски държави имат най-висока корпоративна задлъжнялост?

Според последните данни на Евростат корпоративният дълг се различава значително между страните членки

Седем държави в Европейския съюз надхвърлят референтния праг на Европейската комисия за корпоративна задлъжнялост, но зад числата се крие по-сложна картина. В много случаи високите нива на дълг се дължат не на финансово затруднени компании, а на ролята на съответните държави като международни финансови центрове. Докато общественото внимание често е насочено към държавния дълг, корпоративното задлъжняване също има важно значение за икономиката.

Според последните данни на Евростат корпоративният дълг се различава значително между страните членки. Седем държави са над предупредителния праг от 85% от БВП, определен от Европейската комисия в рамките на процедурата за наблюдение на макроикономическите дисбаланси. Показателят включва банкови заеми и корпоративни облигации на нефинансовите предприятия, като изключва финансовите институции и вътрешните заеми между компании в рамките на една и съща държава. В края на 2025 г. корпоративният дълг в ЕС възлиза на 70,1% от БВП, а в еврозоната – на 71,6%, което е близо до най-ниските нива за последните две десетилетия, предава Еuronews.

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Начело на класацията е Люксембург с корпоративен дълг от 251,1% от БВП, следван от Дания (115,4%), Швеция (108,6%), Кипър (107,3%), Нидерландия (106,3%), Франция (91,6%) и Белгия (90,6%). В Люксембург, Нидерландия, Белгия и Кипър високите стойности до голяма степен се обясняват с присъствието на множество холдингови и финансови дружества, използвани от мултинационални компании за вътрешногрупово финансиране. Затова централните банки в тези страни често публикуват алтернативни показатели, които изключват подобни структури и показват значително по-ниски равнища на реалната корпоративна задлъжнялост.

Различна е ситуацията във Франция, където високият корпоративен дълг се разглежда като реален макроикономически риск. Банката на Франция нееднократно е посочвала, че френските компании са сред най-задлъжнелите в големите икономики на еврозоната, а разходите им за обслужване на дълга остават сравнително високи. В Швеция голяма част от задълженията са концентрирани в сектора на търговските имоти, който се оказа под натиск след рязкото повишаване на лихвените проценти.

В другия край на класацията се нареждат Италия и Гърция. Въпреки че са сред страните с най-висок публичен дълг в ЕС, корпоративната им задлъжнялост остава сравнително ниска – съответно 55,1% и 58,6% от БВП. Това показва, че основната тежест на дълга в тези икономики е концентрирана в публичния, а не в частния сектор. Данните показват още, че малките държави с развита финансова инфраструктура често изглеждат по-задлъжнели заради международните финансови потоци, а не заради реалната задлъжнялост на местния бизнес.

Класацията не измерва единствено колко дължат компаниите, а и къде мултинационалните корпорации избират да структурират своето финансиране. След като се отчете влиянието на международните финансови центрове, картината се променя значително. Именно Франция остава основното изключение сред големите европейски икономики, тъй като съчетава както висок публичен дълг, така и действително повишена корпоративна задлъжнялост, която според националната централна банка представлява реален макрофинансов риск, а не просто статистическо изкривяване.