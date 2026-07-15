Битка за 2,8 млрд. евро: Франция и Испания изиграха най-скъпия полуфинал на Мондиала

Испания победиха Франция в 2:0 първия полуфинал на Световното по футбол

Испания се класира за финала на Световното първенство 2026, след като победи Франция с 2:0 в полуфинала, игран в Арлингтън, САЩ. За успеха на „Ла Фурия Роха“ се разписаха Микел Оярсабал от дузпа в 22-ата минута, отсъдена за нарушение срещу Ламин Ямал, и Педро Поро в 58-ата минута.

С този успех испанците достигат до втория си финал на Мондиал, разваляйки празничното настроение във Франция по случай националния празник. Загубата бележи и края на 14-годишния период на Дидие Дешан като селекционер на „петлите“, през който тимът спечели световната титла през 2018 г. и завоюва сребърни медали на Евро 2016 и Мондиал 2022.

Снимка: Reuters

Сблъсъкът между Франция и Испания във вторник в Тексас не бе просто футболен спектакъл, а и най-скъпият полуфинал в историята на Световното първенство по пазарна стойност. Според последните данни на Transfermarkt съставът на Франция е оценен на около 1,56 милиарда евро, а този на Испания – на приблизително 1,25 милиарда евро. Така общата стойност на двата отбора достига около 2,8 милиарда евро, което надминава всички досегашни полуфинални двойки в историята на турнира. Значителна част от тази сума е съсредоточена в няколко от най-големите звезди на световния футбол, предава Еuronews.

Ламин Ямал от Барселона, който навърши 19 години ден преди двубоя, е най-скъпият футболист, останал в надпреварата, с пазарна стойност от около 205 милиона евро. Непосредствено след него се нарежда Килиан Мбапе с приблизително 185 милиона евро. Следват Майкъл Олизе и Педри, оценени на около 154 милиона евро.

Снимка: Reuters

Предимството на Франция е най-осезаемо в атака, където нападатели като Усман Дембеле и Дезире Дуе увеличават общата стойност на офанзивната линия до около 770 милиона евро. Това е значително повече от атаката на Испания, оценена на 428 милиона евро, въпреки присъствието на Ямал. Французите имат превес и в защита – 414 милиона евро срещу 295 милиона евро за испанците. Испания обаче има предимство на вратарския пост, където общата стойност на стражите е 99 милиона евро, спрямо 58 милиона евро за Франция.

Въпреки впечатляващата пазарна стойност, тя не определя интереса към билетите за Световното първенство. Средната цена на препродажбите за втория полуфинал между Англия и Аржентина в сряда в Атланта е с около 1000 долара по-висока от тази за двубоя между Франция и Испания, макар че общата стойност на двата състава е около 2,2 милиарда евро. Основната причина за огромния интерес е очакваното участие на Лионел Меси в последното му Световно първенство.