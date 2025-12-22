В кои европейски страни пенсиите са най-високи?

Средната пенсия за ЕС е 17 321 евро

За повечето европейци пенсиите представляват основния източник на доходи след края на трудовия им път. В рамките на ЕС приблизително две трети от доходите на хората в напреднала възраст идват от публични трансфери, основно държавни пенсии и социални помощи. Въпреки това гражданите над 65 години получават средно около 86% от дохода на цялото население в 28 европейски държави. По данни на ОИСР това съотношение пада под 70% в балтийските страни и под 80% в големи икономики като Белгия, Дания и Швейцария, което подчертава значителните разлики в доходите след пенсиониране, пише Еuronews.

Снимка: Getty Images/iStock

За по-задълбочен анализ е показателна средната брутна годишна пенсия за старост. Към 2023 г. – най-актуалната година с налични данни към края на 2025 г. – тя възлиза на 17 321 евро в ЕС, или около 1 443 евро бруто месечно, според Евростат. В 34 европейски държави годишните пенсии варират от едва 3 377 евро в Турция до 38 031 евро в Исландия. В рамките на ЕС диапазонът е от 4 479 евро в България до 34 413 евро в Люксембург, като в редица държави – включително Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словакия, Румъния, Литва, Унгария и Латвия – средната пенсия остава под 8 000 евро годишно.

Според Ноел Уайтсайд, гостуващ професор в Оксфордския университет, някои страни в ЕС са значително по-бедни и разчитат на подкрепа от семействата, които често трябва да допълват доходите на възрастните си роднини. Четирите най-големи икономики в ЕС са малко над средното равнище за Съюза, като Италия води, следвана от Испания, Франция и Германия, а всички пет скандинавски държави също надхвърлят средните стойности.

Когато пенсиите се изчисляват в стандарти на покупателна способност (СПС), които отразяват разходите за живот, разликите значително намаляват. В този показател пенсиите варират от 6 658 в Босна и Херцеговина до 22 187 в Люксембург, като съотношението между най-високата и най-ниската стойност спада до 3,3.

Испания и Турция се изкачват рязко в класацията след корекцията, докато Швейцария и Словакия губят позиции. Въпреки това, както отбелязва Синклер, различията не изчезват напълно, тъй като жизненият стандарт в по-късна възраст зависи и от фактори като жилищните разходи, достъпа до здравеопазване и възможностите за работа. В ЕС пенсиите представляват около три пети от доходите в края на кариерата, а в много страни делът пада под 50%, което прави риска от бедност сред пенсионерите сериозен и широко разпространен проблем.

