Стотици милиони от инвестициите на Тръмп са поверени на JPMorgan, Schwab и UBS

Сред всички финансови институции една се откроява като най-силно ангажирана с управлението на активите на Тръмп

Според анализ на CNBC, основан на годишното финансово разкриване на президента Доналд Тръмп за 2025 г., JPMorgan Chase, Charles Schwab, UBS и Stephens Inc. са управлявали поне четири от общо осемте му номерирани инвестиционни сметки. Изданието е проследило връзките чрез специфични за всяка компания инвестиционни фондове, депозитни програми и кредитни споразумения, посочени в декларацията, подадена до Службата за правителствена етика. Трима независими специалисти от финансовия сектор, пожелали анонимност заради чувствителността на случая, са прегледали информацията поотделно и са потвърдили изводите на CNBC. В документа обаче не се уточнява дали съответните институции са изпълнявали ролята на инвестиционен мениджър, брокер, попечител или друга функция.

Снимка: Ройтерс

Годишното финансово разкриване на Тръмп за 2025 г. показва, че общата стойност на активите във всичките осем инвестиционни сметки възлиза на най-малко 858 милиона долара. За сравнение, година по-рано те са били оценени на не повече от 237 милиона долара. Документът отчита и повече от 21 000 извършени сделки през разглеждания период.

Сред всички финансови институции Charles Schwab се откроява като най-силно ангажирана с управлението на активите на Тръмп както по стойност на средствата, така и по брой на извършените транзакции. CNBC свързва компанията със сметка №6, в която са били държани активи за най-малко 163 милиона долара. Според информация на Wall Street Journal Schwab управлява и сметка №7 с приблизително 302 милиона долара, по която през 2025 г. са осъществени около 10 500 транзакции. CNBC уточнява, че не е успяла независимо да потвърди тази втора връзка. Говорителят на компанията Маюра Хупър отказва коментар с аргумента, че фирмата не обсъжда настоящи или бивши свои клиенти.

Според документите сметка №8, която CNBC свързва с JPMorgan, е продължила да отчита транзакции през периода, в който Тръмп публично обвинява банката, че е прекратила отношенията си с него по политически причини. По-късно президентът завежда дело за 5 милиарда долара срещу JPMorgan и главния изпълнителен директор Джейми Даймън, твърдейки, че банката е закрила неговите лични и бизнес сметки по политически мотиви и ги е включила в своеобразен „банков черен списък“. JPMorgan отхвърля обвиненията като неоснователни, а съдебното производство все още продължава. Междувременно свързаната със Stephens сметка №5 е съдържала между 1 и 5 милиона долара в програма за банкова проверка, докато UBS е отказала коментар по направените констатации.

Снимка: Reuters

От „Организацията Тръмп“ заявяват, че индивидуалните инвестиционни решения се вземат от външни финансови институции, а не лично от президента. Според компанията портфолиото се управлява чрез стратегия за директно индексиране, при която се държат отделни акции с цел проследяване на определен пазарен индекс. Говорителят на Белия дом Анна Кели подчертава, че не съществува конфликт на интереси. В същото време бившият банков регулатор към FDIC Рос Делстън предупреждава, че глобалните бизнес интереси на Тръмп и широките му правомощия върху икономическата политика създават извънредно високи регулаторни и репутационни рискове за всяка финансова институция, която управлява неговите средства. По думите му президентът трябва да бъде разглеждан като клиент с изключително висок риск.

Финансовото разкриване на Тръмп за 2025 г., което включва и приходи от криптовалути в размер на над 1,4 милиарда долара, е подадено до Службата за правителствена етика на 29 юни 2026 г., след като президентът получава 45-дневно удължаване на срока. По-ранни финансови декларации показват, че само през първото тримесечие на 2026 г. са били извършени над 3700 транзакции, като част от покупките са осъществени непосредствено преди регулаторни решения, които са били благоприятни за компании, в които Тръмп е притежавал инвестиции.