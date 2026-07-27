Shein отчете загуба от 99 млн. долара, след като митата на Тръмп удариха продажбите

Към края на март 2026 г. Shein е разполагала с 281 милиона активни клиенти

Shein съобщи, че е приключила първото тримесечие на годината със загуба, след като продажбите ѝ са се забавили вследствие на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да премахне освобождаването от вносни мита за малки пратки. Това се случва и на фона на продължаващата несигурност около търговските отношения между САЩ и Китай, въпреки че тарифната война между двете държави в момента е поставена на пауза.

Компанията за бърза мода, със седалище в Сингапур и основана в Китай, отчита загуба от 99 милиона долара през първите три месеца на годината. За сравнение, през същия период година по-рано тя е реализирала нетна печалба в размер на 395 милиона долара. Данните са включени в документите, подготвени във връзка с планираното листване на Shein на фондовата борса в Хонконг, макар че засега не се разкриват подробности относно размера, графика или цената на първичното публично предлагане (IPO).

Снимка: bTV

В документа компанията посочва, че обмисля различни мерки в отговор на по-високите мита и данъци, сред които и повишаване на цените на американския пазар с цел частично компенсиране на нарасналите разходи. Освен това Shein отбелязва, че войната в Иран е оказала влияние върху търсенето, довела е до увеличение на разходите и е причинила забавяния в доставките на някои пазари. Финансовите резултати за първото тримесечие включват и счетоводна загуба на хартия в размер на 328 милиона долара, свързана с промяна в начина на отчитане на акциите на специални инвеститори, които впоследствие могат да бъдат преобразувани в обикновени акции.

Според подадените документи към края на март 2026 г. Shein е разполагала с 281 милиона активни клиенти, което представлява ръст от над 16% спрямо година по-рано. За този период потребителите са направили общо над един милиард поръчки. На 10 юли китайската Комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) даде разрешение на компанията да продаде акции в Хонконг, след като предишните ѝ опити за листване в Ню Йорк и Лондон не се реализираха. Очакванията са борсовият дебют в Хонконг да се състои през следващите месеци.

Снимка: Reuters

Финансовите резултати показват и ефекта от изпълнителната заповед на Доналд Тръмп, с която беше прекратено глобалното освобождаване от мита за малки пратки. Мярката, влязла в сила на 29 август 2025 г., разширява по-ранно решение, насочено единствено към евтини стоки от Китай и Хонконг, като вече обхваща целия свят. Така нареченото освобождаване „de minimis“ позволяваше на стоки на стойност до 800 долара да влизат в САЩ без заплащане на мита, което беше широко използвано от потребителите за покупки от платформи като Shein и Temu. От Белия дом заявиха, че режимът е бил използван за заобикаляне на тарифите и за внос на синтетични опиоиди в страната.

От Shein посочват, че премахването на изключението „de minimis“ е оказало отрицателно влияние върху продажбите им в САЩ и върху общия ръст на нетните приходи. Междувременно по-рано през юли Европейският съюз въведе такса от 3 евро върху вноса на електронна търговия с ниска стойност. Според европейските институции мярката има за цел да ограничи нелоялната конкуренция от страна на китайските компании.