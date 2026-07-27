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Свят Shein отчете загуба от 99 млн. долара, след като митата на Тръмп удариха продажбите

Shein отчете загуба от 99 млн. долара, след като митата на Тръмп удариха продажбите

Свят

bTV Бизнес екип

Към края на март 2026 г. Shein е разполагала с 281 милиона активни клиенти

Shein съобщи, че е приключила първото тримесечие на годината със загуба, след като продажбите ѝ са се забавили вследствие на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да премахне освобождаването от вносни мита за малки пратки. Това се случва и на фона на продължаващата несигурност около търговските отношения между САЩ и Китай, въпреки че тарифната война между двете държави в момента е поставена на пауза.

Компанията за бърза мода, със седалище в Сингапур и основана в Китай, отчита загуба от 99 милиона долара през първите три месеца на годината. За сравнение, през същия период година по-рано тя е реализирала нетна печалба в размер на 395 милиона долара. Данните са включени в документите, подготвени във връзка с планираното листване на Shein на фондовата борса в Хонконг, макар че засега не се разкриват подробности относно размера, графика или цената на първичното публично предлагане (IPO).

Снимка: bTV

В документа компанията посочва, че обмисля различни мерки в отговор на по-високите мита и данъци, сред които и повишаване на цените на американския пазар с цел частично компенсиране на нарасналите разходи. Освен това Shein отбелязва, че войната в Иран е оказала влияние върху търсенето, довела е до увеличение на разходите и е причинила забавяния в доставките на някои пазари. Финансовите резултати за първото тримесечие включват и счетоводна загуба на хартия в размер на 328 милиона долара, свързана с промяна в начина на отчитане на акциите на специални инвеститори, които впоследствие могат да бъдат преобразувани в обикновени акции.

Според подадените документи към края на март 2026 г. Shein е разполагала с 281 милиона активни клиенти, което представлява ръст от над 16% спрямо година по-рано. За този период потребителите са направили общо над един милиард поръчки. На 10 юли китайската Комисия за регулиране на ценните книжа (CSRC) даде разрешение на компанията да продаде акции в Хонконг, след като предишните ѝ опити за листване в Ню Йорк и Лондон не се реализираха. Очакванията са борсовият дебют в Хонконг да се състои през следващите месеци.

Снимка: Reuters

Финансовите резултати показват и ефекта от изпълнителната заповед на Доналд Тръмп, с която беше прекратено глобалното освобождаване от мита за малки пратки. Мярката, влязла в сила на 29 август 2025 г., разширява по-ранно решение, насочено единствено към евтини стоки от Китай и Хонконг, като вече обхваща целия свят. Така нареченото освобождаване „de minimis“ позволяваше на стоки на стойност до 800 долара да влизат в САЩ без заплащане на мита, което беше широко използвано от потребителите за покупки от платформи като Shein и Temu. От Белия дом заявиха, че режимът е бил използван за заобикаляне на тарифите и за внос на синтетични опиоиди в страната.

Shein е на крачка от най-очакваното IPO в Хонконг

От Shein посочват, че премахването на изключението „de minimis“ е оказало отрицателно влияние върху продажбите им в САЩ и върху общия ръст на нетните приходи. Междувременно по-рано през юли Европейският съюз въведе такса от 3 евро върху вноса на електронна търговия с ниска стойност. Според европейските институции мярката има за цел да ограничи нелоялната конкуренция от страна на китайските компании. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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