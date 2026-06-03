SpaceX планира първично предлагане за 75 млрд. долара при оценка от 1,75 трилиона долара

Официалното роудшоу на компанията пред инвеститорите започва в четвъртък

Американската космическа компания „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск планира да определи цена от 135 долара за акция при предстоящото си първично публично предлагане (IPO), с което цели да набере рекордните 75 милиарда долара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на запознат с въпроса източник.

Компанията възнамерява да предложи 555,6 милиона акции, като се стреми към оценка от 1,75 трилиона долара, посочват още двама източници.

Планираното листване ще се случи на фона на очаквания за нова вълна от мащабни първични публични предлагания на технологични компании, сред които на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic).

Според източниците „СпейсЕкс“ ще предприеме необичаен подход, като фиксира цената на акциите още преди официалното роудшоу пред инвеститорите. Обичайно компаниите обявяват ценови диапазон, който впоследствие се коригира според интереса на инвеститорите.

Роудшоуто на компанията започва в четвъртък, като преди това вече са били проведени предварителни срещи с инвеститори.

„СпейсЕкс“ планира и по-широко участие на дребни инвеститори, като според по-ранна информация до 30 на сто от акциите могат да бъдат разпределени към индивидуални вложители.

Предлагането ще бъде изцяло първично, което означава, че всички средства ще постъпят в компанията, а настоящите акционери няма да продават свои акции в рамките на оферирането.

Според един от източниците Илон Мъск ще бъде задължен да запази акциите си в компанията поне 366 дни след дебюта на борсата.

Средствата от публичното предлагане ще бъдат използвани за разширяване на изчислителните ресурси за изкуствен интелект и за развитие на сателитната мрежа „Старлинк“ (Starlink).

По-рано тази година „СпейсЕкс“ се сля със стартъпа за изкуствен интелект „ексЕйАй“ (xAI) на Мъск в сделка, която оцени космическата компания на 1 трилион долара, а разработчика на чатбота „Грок“ (Grok) – на 250 милиарда долара.

Компанията няма директни конкуренти, което затруднява оценката ѝ. Според анализ на „Морнингстар“ (Morningstar) от 1 юни реалната стойност на „СпейсЕкс“ е около 780 милиарда долара, или с 48 на сто под текущата оценка на частния пазар.

Основната част от приходите и печалбите на компанията идват от бизнеса със сателитни комуникации „Старлинк“.

Въпреки това голяма част от очакванията за растежа са свързани с бъдещи технологии, включително космически центрове за данни с изкуствен интелект, захранвани със слънчева енергия, пише БТА.

При прогнозни приходи от 18,67 милиарда долара за 2025 г. „СпейсЕкс“ би се търгувала при съотношение цена/приходи от 93,7 пъти.

За сравнение, „Рокет Лаб“ (Rocket Lab) се търгува при мултипликатор от 118, „Палантир Текнолъджис“ (Palantir Technologies) – при 81, а „Тесла“ (Tesla) – при почти 17.

Компанията не може да бъде оценявана по показателя цена/печалба, тъй като през миналата година е отчела нетна загуба.

Приходите на „СпейсЕкс“ са нараснали до 4,69 милиарда долара през първото тримесечие, приключило на 31 март, спрямо 4,07 милиарда долара година по-рано. Загубата е достигнала 1,27 долара на акция при 18 цента година по-рано.

За 2025 г. компанията е преминала от печалба от 791 милиона долара към нетна загуба от 4,94 милиарда долара.

„СпейсЕкс“ планира да се търгува на „Насдак“ (Nasdaq) под кода „SPCX“, като дебютът на борсата се очаква на 12 юни.

Водещи мениджъри по предлагането са „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs), „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), „Банк ъв Америка Секюритис“ (BofA Securities), „Ситигруп“ (Citigroup) и „Джей Пи Морган“ (J.P. Morgan).