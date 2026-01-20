С колко поскъпна среброто за година?

Основна причина за по-рязкото движение при среброто е малкият размер на пазара

Само преди година цената на среброто беше около 30 щатски долара за тройунция. Днес котировките вече преминават 94 долара, което означава почти троен ръст за едва дванадесет месеца. Подобно движение е рядко дори за благородните метали и поставя среброто сред най-добре представящите се активи през последната година.

Ситуацията напомня ценовите рекорди от 1980 г., когато среброто достига 55–59 долара за унция – почти двойно поскъпване за година при около 60% ръст в цената на златото. Исторически среброто винаги е „настигащо“ златото, но с много по-висока скорост. При предишния пик златото утроява цената си, докато среброто поскъпва над седем пъти.

Коригирано с инфлацията, върхът от 80-те години отговаря на около 190 долара за унция в днешни пари, което означава, че среброто все още не е достигнало предишния си реален максимум. За сравнение, златото вече премина този етап през 2024 г. и продължи към сегашните си рекордни нива.

Една от основните причини за по-рязкото движение при среброто е малкият размер на пазара. Общата стойност на инвестиционното сребро се оценява на около 200 млрд. долара, докато пазарът на злато е в трилиони. Допълнително, за разлика от златото, среброто има широко индустриално приложение – във фотоволтаици, електромобили, електронни чипове, енергетика и инфраструктурата на изкуствения интелект.

В същото време предлагането изостава. Пазарът е в дефицит пета поредна година, със сумарен недостиг от около 820 млн. унции, а глобалният добив расте с едва 1% годишно, което прави пазара структурно нееластичен.

„Цената на среброто следва исторически тази на златото в съотношение 15:1, което значи че е напълно възможно в следващите до 5 години да видим цена на среброто от поне 300 долара “, коментира Макс Баклаян от Tavex.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN