Свят Най-мощният изследователски реактор в света е пред завършване

Най-мощният изследователски реактор в света е пред завършване

Свят

bTV Бизнес екип

Какво е планирано?

На 80% е завършен многофункционалният бърз изследователски реактор (МБИР) в Научноизследователския институт на „Росатом“ в Димитровград (Русия). Монтажът на ключово оборудване за първи контур вече е започнал, пише Neimagazine. 

Какво е планирано?

Планирано е съоръжението да започне работа през 2028 г. МБИР ще бъде основа на международен изследователски център, който заменя експерименталния бърз реактор БОР-60, работещ от 1969 г. Новият комплекс ще бъде тестова площадка за съвременни технологии - малки АЕЦ, космически АЕЦ и нови материали за реактори. С мощност от 150 MW, МБИР е най-мощният изследователски реактор в света, способен да симулира екстремните условия - ултрависоки температури, радиация и  налягане, необходими за изпитване на материалите на бъдещето.

Какво отличава МБИР

Времето за изследвания в новия реактор ще бъде няколко пъти по-кратко, отколкото в съществуващите съоръжения. МБИР ще тества материали за бързи неутронни реактори от поколение IV - олово, оловно-бисмутови сплави и газообразни охлаждащи течности. Ще провежда и експерименти по време и след облъчване за подобряване на технологиите за производство на изотопи и модифицирани материали.

