Изпълнителен директор започва деня си с написването на 3 цели - ето какви

Как се появява неговата компания?

Бил Шюфелт е основател и главен изпълнителен директор на Athletic Brewing. Той създава компанията за безалкохолна бира през 2017 г., която през последните седем години е допринесла за над 23% от растежа на категорията. Той живее в Кънектикът, близо до една от пивоварните си, макар понякога да пътува и до Сан Диего.

Шюфелт споделя, че е намалил консумацията на алкохол, когато фитнес рутина му е станала приоритет. Като дневен трейдър редовно посещавал групови боксови тренировки още в 4:30 сутринта и започвал работа в 6:00. В края на двадесетте си години започнал да тича ултрамаратони. Спрял да пие алкохол през 2013 г., което се оказало един от най-ефективните „лайфхакове“ в живота му – повече енергия, по-добър сън, по-качествени тренировки и никакъв махмурлук, предава Business Insider.

Така Шюфелт забелязал липсата на качествени безалкохолни варианти на пазара. Обичал социалните събирания, хубавата храна и бирата, но опциите за безалкохолна напитка били ограничени. Ако искал да поиска такова меню на работна вечеря, чувствал се неловко – сякаш всички се обръщали към него. След разговори с приятели и семейство, почти всички изразили интерес към безалкохолна бира, въпреки че пазарният дял тогава бил едва 0,3%.

Снимка: iStock

Решението било ясно – да създаде Athletic Brewing през 2017 г. заедно с Джон Уокър, основавайки компанията на личен опит и нужда. Без опит в пивоварството и без прототип, Шюфелт вярвал, че самият той е бъдещият потребител на продукта.

Какви са неговите приоритети за деня?

Ежедневието му започва със сутрешна разходка с кучетата и медитация, докато подрежда в главата си три приоритета за деня. Пише тези цели веднага, преди дори първото кафе, и се старае да ги изпълнява веднага. Сутринта включва кратки тренировки – от бърпита в хола до бягане навън, на пътека или на колело Peloton, а през уикендите успява да пробяга около шест мили.

След това приготвя закуска за съпругата и сина си, след което оставя сина на училище и се отправя към пивоварната. Работи предимно на място, обхождайки процесите, откривайки неефективности и комуникирайки лично с екипа, търговци и дистрибутори. През деня пие поне три безалкохолни бири Athletic, комбинира обяд с Athletic Light, вечеря с Run Wild IPA и завършва деня с Free Wave Hazy IPA.

В късния следобед и вечер Шюфелт се фокусира върху семейството – готви вечеря, играе с детето си и изключва телефона. След като семейството заспи, използва нощната тишина за продуктивна работа, като планира трите най-важни задачи за следващия ден. За него ключът е последователност, сравнима с „каране със 65 мили в час в средната лента“ – не бързо, но стабилно напред. Денят приключва с благодарност и гледане на спокоен британски криминален сериал „Убийства в Мидсъмър“, който му помага да се отпусне и да се подготви за следващия ден.

