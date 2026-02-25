Разликата в пенсиите на мъжете и жените у нас е по-малка от средната в Европа

През 2024 г. средната пенсия за жените на възраст 65 години или повече в ЕС е била с 24,5 процента по-ниска от тази за мъжете, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

Най-големите разлики са отчетени в Малта (40,3 процента), Нидерландия (36,3 процента) и Австрия (35,6 процента). Най-малка е разликата в Естония (5,6 процента), следвана от Словакия (8,4 процента) и Унгария (9,6 процента).

България е близо до средната за ЕС стойност с 19,4 процента разлика между пенсиите на мъжете и жените.

В допълнение към изчисленията, базирани на средните пенсии, Евростат публикува и разликата според медианните стойности на пенсиите, т.е. средната стойност, която разделя по-високата половина от пенсиите от по-ниската половина. За разлика от средната стойност, медианата е по-малко чувствителна към малък брой изключително високи или ниски стойности на пенсиите, съобщава БТА.

Средната медиана пенсия за жените в ЕС е била с 24,9 процента по-ниска от тази за мъжете. Най-големите разлики в медианните пенсии са отчетени в Люксембург (43,3 процента), Испания (41,1 процента) и Нидерландия (39,6 процента), докато най-малките разлики са отчетени в Естония (-0,3 процента), Унгария (0,4 процента) и Дания (2,7 процента).

По този показател разликата, отчетена за България, е 11,7 процента.

При сравнение на резултатите по отношение на средната стойност и медианата най-големите разлики са отчетени в Дания, където разликата в средните пенсии е с 12,9 процентни пункта (п.п.) по-висока от тази в медианните пенсии, следвана от Белгия (11,0 п.п.) и Унгария (9,2 п.п.).

В някои страни се наблюдаваше обратната тенденция - разликата в медианните пенсии е по-висока от тази в средните пенсии. Разликите в медианните пенсии са значително по-високи от тези при средните пенсии в Испания (-11,9 п.п.), Люксембург (-10,6 п.п.) и Португалия (-6,5 п.п.).