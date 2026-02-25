BGN → EUR
Пуснаха българско евро с номинал 0

Пуснаха българско евро с номинал 0

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

То се отпечатва във френската печатница Oberthur

Сувенирни евробанкноти с номинал 0, посветени на влизането на България в еврозоната, се превърнаха в хит у нас, пише Марица. Те не са законно платежно средство, но се отпечатват във френската печатница Oberthur – една от сертифицираните печатници на ЕЦБ за евро. Банкнотите са направени от същата хартия като истинските евро и имат същите защитни елементи, включително воден знак, холограма и сериен номер.

В различни интернет магазини цените на сувенирните банкноти варират. На някои места единична банкнота струва 12,99 евро, а комплект от две се предлага за 19 евро. Комплект от три нулеви банкноти може да достигне цена от около 38 евро.

Цените на благородните метали отново нарастват

Производител е компанията Euro Note Souvenir, базирана в Ирландия. Идеята е на френския предприемач и рекламен специалист Ричард Файл, който първоначално създава нулеви банкноти със забележителности от родината си. Концепцията бързо набира популярност и днес съществуват сувенирни банкноти както със световни забележителности, така и с известни личности като Чарлз Дарвин, Че Гевара, Джон Кенеди и принцеса Даяна.

„Знаем, че ще се случи“: Как Франция се готви за цунами

Свързаните с България нулеви евробанкноти са в три серии. Първата е издадена през 2019 г. в тираж от около 5000 броя и изобразява светите братя Кирил и Методий. Втората, от миналата година, показва Рилския манастир и катедралата „Св. Александър Невски“. Най-новата серия е посветена на влизането на България в еврозоната и е отпечатана през януари тази година. На нея са изобразени Рилският манастир и Св. Иван Рилски, както и надписът „Добре дошли в еврото“.

