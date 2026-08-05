Кои са най-честите повреди по автомобилите през горещините?

Преди дълъг път през лятото специалистите препоръчват няколко задължителни проверки на автомобила

Летните горещини натоварват автомобила не по-малко от зимните студове. Високите температури поставят под сериозно напрежение двигателя, акумулатора и охладителната система, което увеличава риска от повреди. Именно затова специалистите препоръчват шофьорите да извършват кратка проверка на автомобила преди по-дълги пътувания, особено по време на горещи вълни.

Според експерти от британската компания за автомобилни услуги RAC най-честите причини за аварии през летния сезон са пет. На първо място са проблемите с акумулатора. Макар студът да се смята за най-големия му враг, високите температури също могат да повлияят негативно на неговата работа и да доведат до неочаквана повреда.

Сред най-честите проблеми са и гумите. Летните отпуски често означават по-дълги пътувания с автомобил, които могат да разкрият скрити дефекти като напукана или остаряла гума. Допълнителното натоварване от пътници и багаж също увеличава риска от повреда. Преди пътуване е важно да се провери налягането в гумите и при необходимост то да бъде коригирано според препоръките на производителя.

Третата често срещана причина за проблеми са спуканите гуми при автомобили, които не разполагат с резервна гума. Много съвременни модели са оборудвани само с комплект за ремонт, който обаче не може да помогне при сериозни повреди на гумата. Затова е добре шофьорите предварително да проверят с какво разполага автомобилът им и да се запознаят с начина на използване на ремонтния комплект.

В летните месеци по-сериозно натоварване понася и съединителят. Интензивният трафик, честото потегляне и спиране, както и шофирането по непознати маршрути могат да ускорят износването му. Сред най-скъпите ремонти се нареждат и повредите в алтернатора, който също попада сред най-честите причини за аварии през сезона.

Освен тези повреди, специалистите препоръчват да се обърне внимание и на охладителната система. Течове или неизправен охлаждащ вентилатор могат да доведат до прегряване на двигателя и сериозни повреди. Добре е също да се проверят състоянието на ремъците, работата на предупредителните светлини на таблото, наличието на резервен комплект ключове и изправността на крика и инструментите за смяна на гума.

Преди всяко по-дълго пътуване експертите съветват шофьорите да направят основни проверки на нивото на горивото, моторното масло, охладителната течност, гумите, електрическата система и течността за чистачките. Така рискът от неприятни изненади на пътя може значително да бъде намален.