Оценката на британската финтех компания Revolut достигна 115 млрд. долара

Това е увеличение с над 50% спрямо оценката от 75 млрд. долара

Британската дигитална банка Revolut, която отчита стремителен растеж през последните години, достигна оценка от 115 млрд. долара след вторична продажба на акции, съобщи източник, близък до сделката, предаде БГНЕС.

Това представлява увеличение с над 50% спрямо оценката от 75 млрд. долара, постигната през септември.

При вторичната продажба на акции съществуващи акционери продават свои дялове на други инвеститори, вместо компанията да издава нови акции.

„Можем да потвърдим, че в момента протича процес по вторична продажба на акции. Както е обичайно, няма да коментираме подробности, докато той не приключи, след което ще предоставим актуална информация“, заявиха от Revolut.

Оценката на компанията вече надхвърля тази на утвърдената британска банка „Барклис“, чиято пазарна стойност е близо 95 млрд. долара. Revolut обаче все още остава далеч зад банковия гигант Ейч Ес Би Си, оценяван на почти 350 млрд. долара.

Основана през 2015 г., Revolut има милиони клиенти в над 40 държави и е сред водещите компании при предлагането на финансови услуги чрез смартфони. Първоначално тя се съсредоточи върху улесняването на обмяната на валута и извършването на парични преводи.

През март компанията получи пълен банков лиценз във Великобритания, с което отпаднаха ограниченията пред конкуренцията ѝ с утвърдените банки за обслужване на индивидуални клиенти на вътрешния пазар.

По-рано Revolut получи подобно разрешение и в Европейския съюз.

Пълният британски лиценз позволява на компанията да отпуска кредити на клиенти в страната и им осигурява по-силна финансова защита.

Финтех дружеството все още очаква банков лиценз в Съединените щати.

Бързото разрастване на Revolut обаче предизвика критики през последните години относно способността на компанията да спазва финансовите регулации, особено правилата за борба с измамите и изпирането на пари.