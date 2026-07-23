Нашествие на гигантски скакалци в България: Опасни ли са за реколтата?

Могат ли да бъдат полезни за фермерите или нанасят само икономически щети?

През последните дни в социалните мрежи все повече граждани алармират за появата на големи скакалци в дворове, паркове и дори по терасите. Тяхната поява предизвика множество въпроси, а внушителните им размери притесниха част от земеделците. Експертите обаче успокояват, че няма повод за тревога нито за хората, нито за земеделците.

Защо се появават тези скакалци?

Става дума за белочелият дектикус (D. albifrons), който е един от най-едрите представители на своя вид. Според доклада на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) появата му в населени места през летните месеци е естествено сезонно явление и не представлява опасност за хората, домашните животни или земеделските култури.

Той не е отровен, не напада хора и не е преносител на заболявания.

Опасен ли е за реколтата?

На фона на притесненията около мароканския скакалец, който може да причини сериозни щети на земеделските площи, белочелият дектикус има съвсем различно поведение.

За разлика от икономически значимите вредители, този вид е предимно хищен. Храни се основно с дребни насекоми – малки скакалци, щурци, гъсеници, мухи, пеперуди и бръмбари, а само в отделни случаи приема растителна храна. Именно затова експертите не го определят като заплаха за земеделието.

„Видът не се определя като икономически значим вредител по земеделските култури. “, посочват от ЦОРХВ.

Според специалистите храненето му с други насекоми може дори да има положителна екологична роля.

Какво да направите, ако попадне в дома ви?

Вместо да бъде унищожаван, експертите препоръчват насекомото внимателно да бъде изнесено навън. Ако белочелият дектикус попадне в жилище или на тераса, той може да бъде преместен с помощта на подходящ съд, без да бъде притискан или хващан с ръце.

Според Центъра за оценка на риска по хранителната верига белочелият дектикус е естествена част от местната фауна, а сезонната му поява не представлява риск нито за хората, нито за селскостопанското про