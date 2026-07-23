България е наречена „новият туристически Елдорадо“ на Европа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
За първи път от 2 месеца: Брентът поскъпна до 100 долара за барел
Пазарните опасения се засилиха
Според френска телевизия българското Черноморие успешно се конкурира с Гърция, Турция и Хърватия
Една от най-гледаните френски телевизии, TF1, излъчи специален репортаж за България, в който страната ни е наречена „новият туристически Елдорадо“. Материалът акцентира върху факта, че България е една от най-привлекателните дестинации в Европа за лятна почивка.
Българското Черноморие успешно се конкурира с традиционни летни дестинации като Хърватия, Турция и Гърция, предлагайки красиви плажове и сравнително достъпни цени, разказват от Travel News.
Френската медия обръща внимание на факта, че страната ни все още не е засегната от свръхтуризма, което я прави привлекателна за туристите, които търсят спокойствие. България не е само морска дестинация, но и страна с богато културно-историческо наследство, красива природа и вкусна традиционна кухня.
„Това различно и необикновено място, все още недокоснато от свръхтуризма, пленява редица пътешественици. През 2024 г. страната бе посетена от над 13 милиона чуждестранни гости“, пише френската медия на своята Facebook страница.
Пазарните опасения се засилиха
Причината е кризата в доставките на природен газ
В момента във Виена се предлагат около 84 200 хотелски легла