България е наречена „новият туристически Елдорадо“ на Европа

Според френска телевизия българското Черноморие успешно се конкурира с Гърция, Турция и Хърватия

Една от най-гледаните френски телевизии, TF1, излъчи специален репортаж за България, в който страната ни е наречена „новият туристически Елдорадо“. Материалът акцентира върху факта, че България е една от най-привлекателните дестинации в Европа за лятна почивка.

Българското Черноморие успешно се конкурира с традиционни летни дестинации като Хърватия, Турция и Гърция, предлагайки красиви плажове и сравнително достъпни цени, разказват от Travel News.

Снимка: Google Imagen

Френската медия обръща внимание на факта, че страната ни все още не е засегната от свръхтуризма, което я прави привлекателна за туристите, които търсят спокойствие. България не е само морска дестинация, но и страна с богато културно-историческо наследство, красива природа и вкусна традиционна кухня.

„Това различно и необикновено място, все още недокоснато от свръхтуризма, пленява редица пътешественици. През 2024 г. страната бе посетена от над 13 милиона чуждестранни гости“, пише френската медия на своята Facebook страница.

Може да видите репортажа тук: