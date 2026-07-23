Какво трябва да знаете година след споразумението между Урсула фон дер Лайен и Тръмп?

Доналд Тръмп неколкократно заплаши ЕС с нови тарифи, което забави прилагането на споразумението

Преди година председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха търговското споразумение в Търнбери, Шотландия, след седмици на напрегнати преговори. Сделката предвижда 15% американски мита върху вноса от ЕС, а в замяна Европейският съюз се ангажира да премахне митата за повечето американски промишлени стоки.

Освен това ЕС обеща инвестиции за 520 млрд. евро в САЩ и покупки на американска енергия за 700 млрд. евро до 2028 г. Вместо да сложи край на търговския спор обаче, споразумението постави началото на нов етап в отношенията между двете страни.

През последната година Доналд Тръмп неколкократно заплаши ЕС с нови тарифи, което забави прилагането на споразумението. Европейският съюз премахна митата си на 1 юли, докато в САЩ процесът се усложни, след като Върховният съд обяви за незаконни митата, въведени през 2025 г. Новите тарифи, наложени на друго правно основание, изтичат на 24 юли, освен ако Конгресът не ги удължи, предава Еuronews.

Снимка: bTV

Въпреки тарифния спор търговията между ЕС и САЩ се е увеличила с 4,5% през 2025 г., достигайки 1,8 трилиона евро. Американските вносители са платили около 31 млрд. евро допълнителни мита, но след решението на Върховния съд част от средствата вече са възстановени. Европейската комисия съобщава още, че компании от ЕС вече са поели ангажименти за инвестиции в САЩ на стойност 242 млрд. евро. Покупките на американски втечнен природен газ и петрол също достигат рекордни нива, а Брюксел очаква да изпълни и дори да надхвърли енергийните си ангажименти.

Междувременно ЕС и САЩ продължават преговорите за нови тарифни изключения. Европейската комисия е представила списък със стотици продукти на стойност около 150 млрд. евро, включително рокфор, зехтин, вина и спиртни напитки, за които настоява да бъдат възстановени предишните тарифни условия. Продължават и разговорите за стоманата и алуминия, върху които САЩ все още налагат 50% мита.

След решението на Върховния съд Белият дом подготвя нови тарифи, свързани с принудителния труд и свръхкапацитета, след разследвания по Закона за търговията от 1974 г. ЕС не е съгласен с американските мотиви, но заявява, че основната му цел е споразумението да се спазва и компаниите да разполагат със стабилна и предвидима търговска среда. Докато новите американски мита не надхвърлят договорения таван от 15%, Брюксел няма да им се противопоставя. Комисията следи и американското разследване за ценообразуването на лекарствата в Германия, което също може да доведе до нови наказателни тарифи.