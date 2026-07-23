Гърция затяга контрола по плажовете: Ето за какво могат да ви глобят

Страната е една от най-посещаваните дестинации в Европа през лятото
Гръцките плажове са не само двигател на една от най-големите туристически индустрии в Европа, но и ограничен обществен ресурс. Когато милиони туристи се събират по крайбрежието в рамките на няколко летни месеца, на пръв поглед дребни нарушения - силна музика, опасна игра с топка или неправилно използване на спортно оборудване - могат бързо да се превърнат в риск за останалите.
Затова летният контрол се насочва не само към бизнеса с чадъри и шезлонги, но и към поведението на самите плажуващи. Гърция разширява и защитата на екологично чувствителните крайбрежни зони, където търговските дейности, водните спортове и поставянето на плажно оборудване могат да бъдат ограничени или изцяло забранени, пише Forbes.
Целта не е просто да се събират глоби, а да се намери баланс между туристическия натиск, безопасността и опазването на природата - задача, която става все по-трудна с увеличаването на броя на посетителите.
За какво могат да ви глобят?
Санкциите зависят от тежестта на нарушението, като при най-сериозните случаи могат да достигнат десетки хиляди евро:
- 250 евро за използване на SUP дъска без спасителна жилетка.
- От 50 до 200 евро за навлизане със SUP извън разрешената зона - отвъд обозначителните шамандури или на повече от 500 метра от брега.
- От 100 до 1000 евро за игра с плажни ракети, топка или други спортни занимания извън специално обозначените места, когато се пречи или се създава опасност за останалите плажуващи.
- От 200 до 500 евро за силна музика и шумово замърсяване от тонколони на плажа. Когато нарушението е извършено от плавателен съд, санкцията може да достигне 2000 евро.
- До 58 хил. евро при тежки случаи на замърсяване на морето.
- 300 евро на човек, палатка или превозно средство за диво къмпингуване извън разрешените места. При съдебно производство санкцията може да достигне 3000 евро, като са възможни и наказателни последици.
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