Гърция затяга контрола по плажовете: Ето за какво могат да ви глобят

Страната е една от най-посещаваните дестинации в Европа през лятото

Гръцките плажове са не само двигател на една от най-големите туристически индустрии в Европа, но и ограничен обществен ресурс. Когато милиони туристи се събират по крайбрежието в рамките на няколко летни месеца, на пръв поглед дребни нарушения - силна музика, опасна игра с топка или неправилно използване на спортно оборудване - могат бързо да се превърнат в риск за останалите.

Затова летният контрол се насочва не само към бизнеса с чадъри и шезлонги, но и към поведението на самите плажуващи. Гърция разширява и защитата на екологично чувствителните крайбрежни зони, където търговските дейности, водните спортове и поставянето на плажно оборудване могат да бъдат ограничени или изцяло забранени, пише Forbes.

Целта не е просто да се събират глоби, а да се намери баланс между туристическия натиск, безопасността и опазването на природата - задача, която става все по-трудна с увеличаването на броя на посетителите.

За какво могат да ви глобят?

Санкциите зависят от тежестта на нарушението, като при най-сериозните случаи могат да достигнат десетки хиляди евро:

250 евро за използване на SUP дъска без спасителна жилетка.

за използване на SUP дъска без спасителна жилетка. От 50 до 200 евро за навлизане със SUP извън разрешената зона - отвъд обозначителните шамандури или на повече от 500 метра от брега.

за навлизане със SUP извън разрешената зона - отвъд обозначителните шамандури или на повече от 500 метра от брега. От 100 до 1000 евро за игра с плажни ракети, топка или други спортни занимания извън специално обозначените места, когато се пречи или се създава опасност за останалите плажуващи.

за игра с плажни ракети, топка или други спортни занимания извън специално обозначените места, когато се пречи или се създава опасност за останалите плажуващи. От 200 до 500 евро за силна музика и шумово замърсяване от тонколони на плажа. Когато нарушението е извършено от плавателен съд, санкцията може да достигне 2000 евро.

за силна музика и шумово замърсяване от тонколони на плажа. Когато нарушението е извършено от плавателен съд, санкцията може да достигне 2000 евро. До 58 хил. евро при тежки случаи на замърсяване на морето.

при тежки случаи на замърсяване на морето. 300 евро на човек, палатка или превозно средство за диво къмпингуване извън разрешените места. При съдебно производство санкцията може да достигне 3000 евро, като са възможни и наказателни последици.