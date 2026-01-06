"Малкият братовчед" на златото продължава да поскъпва

Търсенето на сребро е нараснало драстично през последните години

Цената на среброто продължава да расте и в началото на 2026 г. на фона на продължаващ недостиг при предлагането, скок в индустриалното търсене на метала, съобщава БТА.

С колко поскъпна среброто?

Снимка: Агенция Митници

Среброто поскъпна с 26% през декември, завършвайки 2025 г. с ценови скок от почти 150%. По този начин цената на среброто отбеляза най-значителното си годишно нарастване в историята, изпреварвайки златото, което поскъпна с 64 процента миналата година - максимум от 1979 година.

Първите дни на 2026 г. донесоха допълнителен ръст за среброто, като към вторник, 6 януари, текущата му цена достигна над 78 долара за тройунция, или с около 1,5 долара повече, отколкото през предходния ден.

В края на декември текущата цена на среброто премина границата от 80 долара за тройунция за първи път, но в следващите дни леко отслабна.

В същото време фючърсите на среброто - договорите за доставка в бъдещ момент, също се повишиха.

Най-търгуваните фючърсите на среброто на борса „Комекс“ (Comex) в Ню Йорк с доставка през март нараснаха с 1,40 на сто днес, като се търгуват на цена от около 77,73 долара за тройунция.

Инвеститорите се насочват към сигурни активи на фона на напрегнатата политическа ситуация във Венецуела, след като през уикенда САЩ проведоха военна операция за залавянето на венецуелския държавен глава Николас Мадуро и съпругата му.

Въпреки че златото се е утвърдило като пазител на стойност, именно среброто е било най-важно за търговията в продължение на векове. Не случайно китайската дума за банка - ин хан - е свързана със среброто.

В днешни дни среброто е основен индустриален метал, влаган в редица зелени технологии, електрическите превозни средства и слънчевите панели.

Търсенето на сребро е нараснало драстично през последните години. Недостигът при предлагането, който неотдавна се изостри поради китайските ограничения върху износа на сребро, бе една от причините за скока на цената му.

