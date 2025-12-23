Спот цената на среброто достигна за първи път 70 долара за тройунция

Фючърсите на среброто с доставка през март 2026 година също отбелязаха нови рекордни стойности

Спот цената на среброто се повиши днес до 70 долара за тройунция заради силното индустриално и инвестиционно търсене, свиващите се запаси, геополитическото напрежение и очакванията за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти в САЩ, предаде Reuters

Цените на среброто се покачиха с 1,5 на сто до 70,06 долара за тройунция към 15:14 часа българско време, след като по-рано в сесията достигнаха исторически максимум от 70,18 долара за тройунция.

Фючърсите на среброто с доставка през март догодина също отбелязаха нови рекордни стойности, преминавайки прага от 70 долара за тройунция, предаде БТА. Към 9:35 ч. българско време котировките леко отстъпиха до 69,445 долара за тройунция след максимума от 70,155 долара за тройунция в по-ранната търговия.

Междувременно цената на златото също постави пореден рекорд, след като фючърсите на златото с доставка през февруари 2026 година преминаха границата от 4500 долара за тройунция на щатската борса Comex. Цената на благородния метал нарасна с повече от 70 на сто тази година.

