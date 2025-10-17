Ще "изяде" ли инфлацията историческите цени на златото и среброто?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват
Размерът им за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 % от БВП
Как влияе инфлацията на златото?
Цената на златото отбеляза нов исторически рекорд, като надхвърли 4300 долара за тройунция, на фона на нарастващи притеснения около състоянието на регионалните банки в САЩ, глобалните търговски напрежения и очаквания за нови понижения на лихвите от Управлението за федерален резерв на САЩ, предава Reuters, цитирано от БТА.
Благородният метал бележи седмичен ръст от около 8,6 на сто, което го поставя на път към най-доброто седмично представяне от септември 2008 г.
Инфлацията е темпът, с който цената на стоките и услугите се покачва, което често намалява покупателната способност и засяга различни активи. Среброто и златото исторически са били считани за сигурни убежища и предпазни средства срещу инфлацията поради присъщата им стойност, ограниченото предлагане и широко приетите средства за съхранение на богатство, пишат от Atkinsons Bullion.
Инфлацията има силно влияние върху златото и среброто, често тласкайки цените им нагоре. Връзката между инфлацията и цените на златото и среброто обаче може да бъде сложна, тъй като те са повлияни и от редица различни икономически фактори.
Инфлацията влияе върху цените на златото. В исторически план стойността на златото има тенденция да се увеличава, когато инфлацията се покачва. Това е така, защото когато покупателната способност на валутата намалява поради инфлацията, инвеститорите често се обръщат към златото, за да запазят богатството си.
Златото има дълга история на използване като средство за съхранение на стойност. По време на периоди на висока инфлация, когато стойността на книжните пари намалява, а цените на стоките и услугите се увеличават, златото често става по-привлекателно, защото запазва стойността си по-добре от валутата.
Златото се представя добре по време на инфлация по няколко причини:
Среброто, подобно на златото, често се разглежда като защита срещу инфлацията и цените му също са склонни да се покачват, когато инфлацията се увеличи. Поведението на среброто обаче може да бъде малко по-сложно, тъй като то служи както като благороден метал, така и като индустриална стока.
В исторически план среброто се е представяло добре по време на периоди на нарастваща инфлация, въпреки че е по-нестабилно от златото.
Историческите тенденции показват, че цените на среброто често са склонни да се покачват с инфлацията, но това не винаги е гарантирано, тъй като има и други фактори, които също могат да повлияят на цената на среброто. Индустриалното търсене на сребро също може да има значително влияние и по време на икономически спадове или технологични промени цените на среброто могат да паднат. Освен това пазарът на сребро е по-малък и по-нестабилен от този на златото, което може да доведе до по-големи колебания в цената.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Размерът им за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 % от БВП
Министерството на външните работи на Италия нарече митата „непропорционални“
Инфлацията не е водещият фактор при решението на работодателите за увеличаване на заплатите