Ще "изяде" ли инфлацията историческите цени на златото и среброто?

Как влияе инфлацията на златото?

Цената на златото отбеляза нов исторически рекорд, като надхвърли 4300 долара за тройунция, на фона на нарастващи притеснения около състоянието на регионалните банки в САЩ, глобалните търговски напрежения и очаквания за нови понижения на лихвите от Управлението за федерален резерв на САЩ, предава Reuters, цитирано от БТА.

Благородният метал бележи седмичен ръст от около 8,6 на сто, което го поставя на път към най-доброто седмично представяне от септември 2008 г.

Как инфлацията влияе върху цените на среброто и златото?

Снимка: iStock

Инфлацията е темпът, с който цената на стоките и услугите се покачва, което често намалява покупателната способност и засяга различни активи. Среброто и златото исторически са били считани за сигурни убежища и предпазни средства срещу инфлацията поради присъщата им стойност, ограниченото предлагане и широко приетите средства за съхранение на богатство, пишат от Atkinsons Bullion.

Инфлацията има силно влияние върху златото и среброто, често тласкайки цените им нагоре. Връзката между инфлацията и цените на златото и среброто обаче може да бъде сложна, тъй като те са повлияни и от редица различни икономически фактори.

Влияе ли инфлацията на цените на златото?

Инфлацията влияе върху цените на златото. В исторически план стойността на златото има тенденция да се увеличава, когато инфлацията се покачва. Това е така, защото когато покупателната способност на валутата намалява поради инфлацията, инвеститорите често се обръщат към златото, за да запазят богатството си.

Златото има дълга история на използване като средство за съхранение на стойност. По време на периоди на висока инфлация, когато стойността на книжните пари намалява, а цените на стоките и услугите се увеличават, златото често става по-привлекателно, защото запазва стойността си по-добре от валутата.

Защо златото се представя добре по време на инфлация

Снимка: iStock

Златото се представя добре по време на инфлация по няколко причини:

Вътрешна стойност: За разлика от книжните пари, златото има вътрешна стойност. То е материален актив, който не може да бъде отпечатан или създаден по желание, което му помага да запази стойността си във времето.





Ограничено предлагане: Предлагането на злато е ограничено. Това ограничено предлагане означава, че златото е по-малко чувствително към инфлационен натиск в сравнение с фиатните валути, които могат лесно да бъдат отпечатани.





Сигурно убежище: По време на икономическа несигурност и нарастваща инфлация, златото се разглежда като сигурно убежище и инвеститорите се стичат към златото, за да защитят богатството си, увеличавайки търсенето и цената му.

Ще се повишат ли цените на среброто с инфлацията?

Снимка: iStock

Среброто, подобно на златото, често се разглежда като защита срещу инфлацията и цените му също са склонни да се покачват, когато инфлацията се увеличи. Поведението на среброто обаче може да бъде малко по-сложно, тъй като то служи както като благороден метал, така и като индустриална стока.

В исторически план среброто се е представяло добре по време на периоди на нарастваща инфлация, въпреки че е по-нестабилно от златото.

Ще падне ли цената на среброто?

Историческите тенденции показват, че цените на среброто често са склонни да се покачват с инфлацията, но това не винаги е гарантирано, тъй като има и други фактори, които също могат да повлияят на цената на среброто. Индустриалното търсене на сребро също може да има значително влияние и по време на икономически спадове или технологични промени цените на среброто могат да паднат. Освен това пазарът на сребро е по-малък и по-нестабилен от този на златото, което може да доведе до по-големи колебания в цената.

