Френски регулатор глоби търговци на биохрани - какви са причините?

Френският регулатор за защита на конкуренцията Autorité de la concurrence (ADLC) наложи глоби на четири компании за търговия на едро с биохрани в общ размер от 12,7 млн. евро за участие в картел и фиксиране на цени в продължение на седем години, цитира БТА. Най-голямата санкция – 10 млн. евро – е наложена на френска компания за търговия на едро с биохрани. Компанията получава санкция от 740 000 евро, а цялата хранителна мрежа глоба от 80 000 евро.

Снимка: Canva

Според регулатора фирмите са участвали в „единно, сложно и продължително споразумение“, чрез което са разпределяли марки био продукти между специализирани магазини и големи търговски вериги. Целта е била да се избегне директно ценово сравнение и да се предотврати понижаване на цените в специализираните био магазини.

Картелното споразумение е действало в периода 2017–2024 г., на фона на бързо разрастващ се пазар на биохрани във Франция, особено в супермаркетите. Според регулатора практиките са ограничили конкуренцията както между марките, така и между различните канали за дистрибуция, включително ценовата конкуренция.

Засегнатите компании не са отговорили на запитвания за коментар, но имат право да обжалват решението в съда. Междувременно регулаторът подчертава, че тези практики са ограничили пазарната конкуренция в различни сегменти на сектора. Данните показват, че общите продажби на биологични хранителни продукти са се увеличили четири пъти между 2010 и 2020 г., докато пазарният дял на специализираните магазини за биохрани е намалял с 5 процентни пункта.