1 USD
1.178 BGN
Петрол
95.03 $/барел
Bitcoin
$75,045.5
Свят Френски регулатор глоби търговци на биохрани - какви са причините?

Френски регулатор глоби търговци на биохрани - какви са причините?

bTV Бизнес екип

Засегнатите компании не са отговорили на запитвания за коментар

Френският регулатор за защита на конкуренцията Autorité de la concurrence (ADLC) наложи глоби на четири компании за търговия на едро с биохрани в общ размер от 12,7 млн. евро за участие в картел и фиксиране на цени в продължение на седем години, цитира БТА.  Най-голямата санкция – 10 млн. евро – е наложена на френска компания за търговия на едро с биохрани. Компанията получава санкция от 740 000 евро, а цялата хранителна мрежа глоба от 80 000 евро.

Снимка: Canva

Според регулатора фирмите са участвали в „единно, сложно и продължително споразумение“, чрез което са разпределяли марки био продукти между специализирани магазини и големи търговски вериги. Целта е била да се избегне директно ценово сравнение и да се предотврати понижаване на цените в специализираните био магазини.

Картелното споразумение е действало в периода 2017–2024 г., на фона на бързо разрастващ се пазар на биохрани във Франция, особено в супермаркетите. Според регулатора практиките са ограничили конкуренцията както между марките, така и между различните канали за дистрибуция, включително ценовата конкуренция.

Lidl се готви да пусне мобилни планове в над 30 държави

Засегнатите компании не са отговорили на запитвания за коментар, но имат право да обжалват решението в съда. Междувременно регулаторът подчертава, че тези практики са ограничили пазарната конкуренция в различни сегменти на сектора. Данните показват, че общите продажби на биологични хранителни продукти са се увеличили четири пъти между 2010 и 2020 г., докато пазарният дял на специализираните магазини за биохрани е намалял с 5 процентни пункта.

