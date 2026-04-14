Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света

Тези банкноти най-често биват фалшифицирани

Номиналите от 20 и 50 евро са най-често фалшифицираните и заедно представляват повече от 75 процента от всички изтеглени от обращение фалшиви банкноти, докато САЩ имат проблем с банкнотата от 20 долара, която е най-често фалшифицираната. Фалшифицирането на пари е една от най-старите престъпни дейности в човешката история, но през 21-ви век тя е придобила ново измерение: от гаражни принтери до държавни фабрики, от организирана престъпност до дипломатическа поща.

Според оценки на Министерството на финансите на САЩ, във всеки един момент в обращение има между 70 и 200 милиона долара фалшиви банкноти, като на всеки десет хиляди истински долара се пада една фалшива банкнота.

Глобалната картина обаче варира в зависимост от валутата и географското положение. Конфискациите са постоянни, а операцията DECOY III на Европол през февруари 2026 г. предотврати навлизането в обращение на около 1,2 милиарда евро фалшиви пари, като полицейски и митнически служби от 18 държави прихванаха над седем милиона фалшиви банкноти и монети, предназначени за европейския пазар.

В допълнение към такива големи конфискации, Европейската централна банка регистрира много по-благоприятна ситуация през последните години. През 2024 г. от обращение са изтеглени 554 000 фалшиви евробанкноти, което се равнява на 18 фалшификата на милион автентични банкноти, което е изключително ниско ниво в сравнение с годините след въвеждането на еврото, пише Kurir.rs.

Номиналите от 20 и 50 евро са най-често фалшифицираните и заедно те съставляват над 75 процента от всички изтеглени фалшиви банкноти. Намаляването на броя на фалшивите банкноти е свързано и с бързото разрастване на безконтактните плащания в Европейския съюз.

В Съединените щати ситуацията е по-сложна, отчасти поради изключителното глобално разпространение на долара. Банкнотата от 20 долара е най-фалшифицираната в САЩ, докато банкнотата от 100 долара е най-популярната цел за фалшификаторите в чужбина. Това не е случайно, щатският долар е де факто световната резервна валута и обращението му далеч надхвърля границите на САЩ. Където има долари, има и фалшификати. Но не всички фалшификати се създават в импровизирани печатници.

Снимка: bTV

Най-сложната и геополитически важна история в тази област е свързана със Северна Корея. Според севернокорейски дезертьори, Ким Чен Ир лично е наредил в края на 70-те години на миналия век всички тайни операции на режима да бъдат финансирани с фалшиви щатски долари, с двойна цел: финансиране на севернокорейски операции и икономическа война срещу САЩ.

Резултатът е банкнота, която влиза в легендата, така нареченият „супердолар“. От 1989 г. насам Северна Корея печата фалшиви банкноти от щатски долари в индустриален мащаб, използвайки професионални печатни машини, които постигат изключително високи нива на прецизност. Фалшивите банкноти са с толкова високо качество, че се оказаха трудни за улавяне на международния пазар.

Целта на програмата беше да се наберат средства за ядрените, химическите и ракетните програми на страната, а инициативата, според оценки на изследователите, е била ръководена директно от върха на режима поради нейния мащаб и сложност.

Досега американската власт е конфискувала около 50 милиона „севернокорейски долара“. Високото качество на тези банкноти, а не тяхното количество, обаче е основният проблем. През 2006 г. Интерпол издаде специално „Оранжево известие“ за супердолара, с което алармира полицията по целия свят. Разпространението на фалшиви банкноти се е осъществявало чрез сложни канали. Според един от пребежниците, в севернокорейското посолство в Москва фалшивите банкноти се смесват с истински долари в съотношение едно към едно, като повечето дипломати не знаят, че получават фалшиви банкноти.

В края на 2009 г. Северна Корея разшири операцията и започна да печата фалшиви банкноти от 200 евро, които се продаваха за 75 долара всяка и бяха в обращение в Източна Европа. Правителствата по света реагираха с поредица от мерки. През 2013 г. САЩ пуснаха преработена банкнота от 100 долара с триизмерна защитна лента, цвят, който променя оттенъка си под ъгъл, и микропечатан текст, който е изключително труден за възпроизвеждане.

ЕЦБ, от друга страна, непрекъснато подобрява серията евро, за да направи фалшифицирането по-трудно. През първата половина на 2024 г. обаче Германия отбеляза 19% увеличение на броя на откритите фалшиви монети, което показва, че фалшифицирането не се ограничава само до хартиени банкноти.

В допълнение към мерките на държавата и полицията, технологиите също се включиха в играта. Последната заплаха идва под формата на така наречените „супербанкноти“ от следващо поколение - изключително сложни фалшификати, изработени чрез 3D печат с висока резолюция и манипулиране на изображения с помощта на изкуствен интелект, които са все по-трудни за откриване. В отговор, алгоритмите с изкуствен интелект и системите за машинно обучение все по-често се интегрират в оборудването за проверка на валута, което позволява разпознаване на модели в реално време и непрекъснато усъвършенстване на откриването.

Физическите пари може бавно да отстъпват място на дигиталните алтернативи, но докато трае, те остават сцена на един от най-дълго продължаващите конфликти между държави и престъпници.