Климатикът прегрява енергийните ни системи. Има ли алтернативи за охлаждане?

Употребата на климатици ще се увеличи рязко по целия свят

Европа се сблъсква с ранна гореща вълна. В момента Обединеното кралство преживява най-високата температура, измерена до момента, а Франция активира националната си система за предупреждзение за първи път откакто беше въведена.

Хората търсят спасение в използването на климатици, но пиковете в използването водят до по-висока консумация на енергия, емисии на парникови газове и по-топъл въздух, особено в градовете, поради ефекта на градския топлинен остров.

Експертите настояват за алтернативни начини за охлаждане, включително избор на климатици с по-ниски емисии и по-стратегически дизайни на къщи, пише Euronews.

Използването на електрически охладителни системи в домовете се увеличава, като броят на климатичните (AC) устройства в Европа се е увеличил повече от два пъти от 1990 г. насам. МАЕ прогнозира, че до 2023 г. в ЕС ще бъдат инсталирани 130 милиона устройства и изчисли, че броят на устройствата може да се учетвори на континента до 2050 г.

Според доклад на МАЕ от 2025 г. , запасите от климатици в Югоизточна Азия се очаква да се увеличат девет пъти между 2020 и 2040 г., въз основа на днешните политически настройки.

Климатикът оказва „огромен натиск“ върху електрическите мрежи

Въпреки че увеличеният достъп до охладителни системи означава подобряване на качеството на живот за милиони хора и предотвратяване на смъртни случаи, свързани с топлината , това носи със себе си и редица предизвикателства за енергийната система, предупреждава МАЕ.

По време на горещите вълни в началото на лятото на 2025 г., Франция, където притежаването на климатици е ниско, регистрира вечерен пик на електроенергията, който е с 25% над средното за извънсезонния период, съобщава агенцията. В Ню Йорк, където притежаването на климатици е високо, той е бил с 90% по-висок.

Промяната на навиците за климатизация може значително да намали потреблението на енергия

За да се смекчат вредните ефекти от нарастващото използване на охлаждане, МАЕ казва, че подобряването на ефективността на климатичните агрегати може да послужи като ключов краткосрочен подход.

В световен мащаб средностатистическият нов климатик, който се продава, е само около половината от ефективността на най-добрите налични модели. Но по-ефективното оборудване не е задължително да струва повече.

Анализ на МАЕ в Югоизточна Азия и Латинска Америка показва, че за една и съща сума пари потребителите могат да закупят климатици с нива на ефективност, вариращи от 3 вата на ват (W/W) до над 6 W/W. Това е два пъти по-високо ниво на ефективност за същата първоначална цена.

Интегриране на охлаждането в дизайна на сградите и градските райони

В по-голям мащаб, проектирането на сгради и градското планиране могат значително да повлияят на мащаба на търсенето на охлаждане, казва МАЕ.

На ниво сграда, мерки като подходяща изолация и външно засенчване могат да намалят нуждата от охлаждане на сградата с до 80%, докато пасивните техники за охлаждане, като естествената вентилация, могат да предложат бързо облекчение, понижавайки вътрешните температури с до 9°C.

Тъй като екстремните горещини стават все по-често срещани, преосмислянето на дизайна на градовете е също толкова важно. По време на гореща вълна през 2025 г. в Париж, например, нощните температури в градски парк са били с до 7°C по-ниски, отколкото в близките застроени райони, съобщава МАЕ.