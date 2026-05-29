EK: Търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Китай са неустойчиви

Брюксел отчита нарастващи рискове за европейската икономика и индустрия

Европейската комисия заяви в петък, че макар Китай да е ключов партньор, настоящото състояние на търговските и инвестиционните му отношения с ЕС не е устойчиво и ще изисква по-решителен отговор, предаде Ройтерс.



"Всеобхватният подход на Комисията остава насочен към намаляване на риска, а не към прекратяване на отношенията. Китай е ключов партньор и ангажираността и диалогът ще продължат, докато комуникационните канали остават отворени“, заяви Комисията след среща на комисарите относно това как да се защитят европейските индустрии от китайския внос.

"В същото време настоящото състояние на търговските и инвестиционните отношения не е устойчиво. Тъй като икономическите и интересите, свързани със сигурността, стават все по-преплетени, и двете измерения ще изискват по-решителен и съгласуван отговор", добави ЕК, цитирана от БНР.

