5 метода да различите фалшиви евробанкноти

Вижте кои са характерните признаци при фалшификатите

След като у нас беше регистриран първият случай на фалшиво евро, темата за сигурността на евробанкнотите закономерно предизвика тревога сред хората. Все повече граждани се питат как да бъдат сигурни, че парите, които държат в ръцете си, са истински. Европейската централна банка и българските служби препоръчват лесен и ефективен метод за проверка – „Пипни, Погледни, Наклони“.

Ето кои са основните пет начина, по които всеки може да различи фалшива евробанкнота.

1. Пипни – усети хартията

Истинските евро банкноти са изработени от висококачествена памучна хартия. Тя е здрава, леко „шумяща“ и се различава ясно от обикновената хартия. При допир могат да се усетят релефните елементи – надписите „ЕЦБ“, номиналът и други детайли, отпечатани с удебелено мастило.

2. Погледни– провери срещу светлина

Когато държите банкнотата срещу светлина, ясно трябва да се виждат водният знак и защитната нишка. Водният знак представлява портрет или символ, който плавно се слива с фона и не изглежда като просто отпечатано изображение.

3. Наклони – наблюдавай цветовете

При накланяне на банкнотата холограмните елементи променят цвета си – например от зелено към синьо. Номиналът и символът на еврото „играят“ и създават движение, което е трудно за имитиране от фалшификаторите.

4. Провери холограмната лента (при новите банкноти)

От дясната страна на новите серии има холограмна лента с изумрудено зелен символ на еврото. При накланяне символът се движи нагоре и надолу и е обграден от фини сребристи линии.

5. Виж детайлите – микрорелеф и микрошрифт

С лупа могат да се забележат изключително малки надписи и фини линии, които фалшификатите трудно възпроизвеждат. На гърба на банкнотата номиналът често е отпечатан със специално мастило, което също променя цвета си.

Какво казват експертите

Пред bTV ръководителят на сектор „Фалшификации“ в ГДБОП Виктор Стоименов обясни, че фалшификаторите често се опитват да имитират релефа чрез точковидни образувания. Те обаче могат да бъдат разпознати дори с невъоръжено око – от едната страна изглеждат като издутини, а от другата като вдлъбнатини.

По думите му всички банкноти от 20 евро нагоре до 500 евро се считат за по-рискови по отношение на фалшифициране. В своята facebook страница ГДБОП предупреждават за характерните признаци на фалшификатите:

гладка или лъскава хартия

липса на релеф

холограма без движение

размазани водни знаци

Какво да направите при съмнение за фалшива банкнота вижте тук:

Познаването на тези елементарни, но ефективни методи може да ви спести сериозни проблеми и финансови загуби.

