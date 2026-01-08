BGN → EUR
БГ Бизнес 5 метода да различите фалшиви евробанкноти

5 метода да различите фалшиви евробанкноти

bTV Бизнес Новините

Вижте кои са характерните признаци при фалшификатите

След като у нас беше регистриран първият случай на фалшиво евро, темата за сигурността на евробанкнотите закономерно предизвика тревога сред хората. Все повече граждани се питат как да бъдат сигурни, че парите, които държат в ръцете си, са истински. Европейската централна банка и българските служби препоръчват лесен и ефективен метод за проверка – „Пипни, Погледни, Наклони“.

Ето кои са основните пет начина, по които всеки може да различи фалшива евробанкнота.

1. Пипни – усети хартията

Истинските евро банкноти са изработени от висококачествена памучна хартия. Тя е здрава, леко „шумяща“ и се различава ясно от обикновената хартия. При допир могат да се усетят релефните елементи – надписите „ЕЦБ“, номиналът и други детайли, отпечатани с удебелено мастило.

2. Погледни– провери срещу светлина

Снимка: ЕЦБ

Когато държите банкнотата срещу светлина, ясно трябва да се виждат водният знак и защитната нишка. Водният знак представлява портрет или символ, който плавно се слива с фона и не изглежда като просто отпечатано изображение.

3. Наклони – наблюдавай цветовете

Снимка: ЕЦБ

При накланяне на банкнотата холограмните елементи променят цвета си – например от зелено към синьо. Номиналът и символът на еврото „играят“ и създават движение, което е трудно за имитиране от фалшификаторите.

МФ каза ще има ли удължаване животът на лева

4. Провери холограмната лента (при новите банкноти)

Снимка: ЕЦБ

От дясната страна на новите серии има холограмна лента с изумрудено зелен символ на еврото. При накланяне символът се движи нагоре и надолу и е обграден от фини сребристи линии.

5. Виж детайлите – микрорелеф и микрошрифт

С лупа могат да се забележат изключително малки надписи и фини линии, които фалшификатите трудно възпроизвеждат. На гърба на банкнотата номиналът често е отпечатан със специално мастило, което също променя цвета си.

Какво казват експертите

Снимка: Facebook/Киберпрестъпност ГДБОП

Пред bTV ръководителят на сектор „Фалшификации“ в ГДБОП Виктор Стоименов обясни, че фалшификаторите често се опитват да имитират релефа чрез точковидни образувания. Те обаче могат да бъдат разпознати дори с невъоръжено око – от едната страна изглеждат като издутини, а от другата като вдлъбнатини.

Снимка: Facebook/Киберпрестъпност ГДБОП

По думите му всички банкноти от 20 евро нагоре до 500 евро се считат за по-рискови по отношение на фалшифициране. В своята facebook страница ГДБОП предупреждават за характерните признаци на фалшификатите:

  • гладка или лъскава хартия
  • липса на релеф
  • холограма без движение
  • размазани водни знаци

Какво да направите при съмнение за фалшива банкнота вижте тук:

Получили сте фалшиво евро? Ето какво да правите

 Познаването на тези елементарни, но ефективни методи може да ви спести сериозни проблеми и финансови загуби.

