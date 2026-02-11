Австрия отчита близо 500 млн. евро загуби заради фалшиви фирми

Над половината от отчетените щети са вследствие на неплатени социалноосигурителни вноски

Фалшиви компании в Австрия са причинили щети на публичния сектор в размер на около 500 млн. евро през 2025 г., съобщи Министерството на финансите по време на конференция, посветена на противодействието на измамите.

В рамките на една година окончателните присъди срещу фиктивни дружества са се удвоили. През изминалата година Агенцията за борба с измамите е приключила 411 случая при 197 година по-рано, предава БТА.

От министерството посочват, че ръстът се дължи и на законодателна промяна от 2024 г., с която беше разширена дефиницията за фиктивна компания. За увеличения брой случаи са допринесли също по-строгият контрол и „опитите на икономиката да минимизира разходите в трудни времена“.

Финансовото ведомство очаква приетият миналата година цялостен пакет от закони за борба с измамите да донесе около 270 млн. евро допълнителни приходи в бюджета през настоящата година, съобщава каналът на австрийското радио и телевизия.

Те се позовават на прессъобщение на министерството, около една пета се дължат на невнесени данъци върху заплатите, а останалата част произтича от необосновани оперативни разходи и неправомерно приспадане на ДДС.

