BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1894 BGN
Петрол
68.1 $/барел
Bitcoin
$67,565.8
Последвайте ни
1 USD
1.1894 BGN
Петрол
68.1 $/барел
Bitcoin
$67,565.8
Свят Австрия отчита близо 500 млн. евро загуби заради фалшиви фирми

Австрия отчита близо 500 млн. евро загуби заради фалшиви фирми

bTV Бизнес екип

Над половината от отчетените щети са вследствие на неплатени социалноосигурителни вноски

Фалшиви компании в Австрия са причинили щети на публичния сектор в размер на около 500 млн. евро през 2025 г., съобщи Министерството на финансите по време на конференция, посветена на противодействието на измамите.

В рамките на една година окончателните присъди срещу фиктивни дружества са се удвоили. През изминалата година Агенцията за борба с измамите е приключила 411 случая при 197 година по-рано, предава БТА.

Снимка: iStock

От министерството посочват, че ръстът се дължи и на законодателна промяна от 2024 г., с която беше разширена дефиницията за фиктивна компания. За увеличения брой случаи са допринесли също по-строгият контрол и опитите на икономиката да минимизира разходите в трудни времена“.

Финансовото ведомство очаква приетият миналата година цялостен пакет от закони за борба с измамите да донесе около 270 млн. евро допълнителни приходи в бюджета през настоящата година, съобщава каналът на австрийското радио и телевизия.

800 хил. евро за ремонт на три улици в малък български град

Те се позовават на прессъобщение на министерството, около една пета се дължат на невнесени данъци върху заплатите, а останалата част произтича от необосновани оперативни разходи и неправомерно приспадане на ДДС.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата