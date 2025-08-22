Какво е студентски кредит и кога трябва да го изплатим?

Студентските кредити се разделят на две категории

Студентски кредит представлява финансова помощ, която помага на учащите се да изплатят университетските си такси, както и разходите, свързани с наем на квартира, учебни пособия, учебници и други. Тъй като студентите нямат възможност да получават високи доходи, тези кредити обикновено се предлагат при изгодни условия и нисък лихвен процент, докато придобиват желаната от тях образователно квалификационна или образователна и научна степен. В повечето случаи изплащането на такъв студентски заем започва едва след приключване на обучението. За да се вземе една образователно квалификационна или образователна и научна степен, е необходимо да мине доста време.

Какви видове студентски кредит съществуват?

Студентските кредити се разделят на две категории:

Кредити за студенти, предлагани от банки , които са подписали договор с МОН и съответно предлагат тези кредити по всички условия на този договор.

, които са подписали договор с МОН и съответно предлагат тези кредити по всички условия на този договор. Кредити за студенти, предоставяни от независими банки и финансови институции, които не са обвързани с МОН. Те имат собствени условия за студентски кредит, които значително се различават от горните.

Ако решите да се възползвате от студентски заем за обучение от втората група, трябва да знаете, че всяка банка изисква различни такси за отпускането на този заем, чиито цени варират при различните кредитодатели. Такива такси могат да са такса за разглеждане на молбата за студентски кредит, такса за одобрение, такса за поддръжка и обслужване на кредита, както и за предоговаряне на цената му и други. Затова трябва да направите собствено проучване, за да изберете най-изгодния вариант за вас спрямо договора за кредит.

Какви са сроковете за изплащане на кредита?

Когато гратисният период изтече, можете да изплащате кредита в срок до 10 години. Самият гратисен период се счита за валиден от деня на отпускане на парите до една година след приключване на образованието, считано от датата на защита на дипломната работа или взетия държавен изпит.

Изплащане на кредита

След изтичане на гратисния период спрямо условията на договора за кредит лицето трябва да започне да изплаща кредита. По време на гратисния период не се плаща нищо от размера на кредита, включително и до изтичане на една година от приключването на редовна форма за придобиване на образованието. След изтичане на гратисния период, разбира се, длъжникът трябва да започне да покрива задължението си, пише Vivus. За предварително заплащане на цялата сума може да се преподпише договор или в текста на договора за кредит е възможно да бъде упоменато, че е възможно на банката да й бъде изплатено задължението по-рано. Някои студенти започват работа и за оставащия срок на обучение покриват студентските си кредити. На банката това се отразява под формата на по-малко събрана лихва и е възможно за заплащане на кредита да има някакви допълнителни такси. Добър съвет е да проверите какви са те преди и след изтичане на гратисния период.

Придобиване не допълнителна научна степен

Ако студентът реши да се запише за следващ семестър или да придобие семестриална или образователна и научна степен в допълнение към вече придобита същата образователно квалификационна или подобна степен, то трябва да предоговори условията по кредита. С решението да се запише за следващ семестър при придобита същата образователно квалификационна или подобна степен гратисният период може да бъде увеличен. Няма да е нужно да е в сила съдебно решение, с което това да се позволи, а просто решение, с което е уважено искането за продължаващ гратисен период до изтичане на една година от специалността и образователно квалификационна или научна степен.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN