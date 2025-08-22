Германската икономика се сви с 0,3% през второто тримесечие

Корекцията надолу задълбочава опасенията за рецесия

Федералната статистическа служба на Германия (Destatis) ревизира растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) за периода април–юни до ‑0,3% на тримесечна база, спрямо предварителната оценка от ‑0,1%. Това става само едно тримесечие след като германската икономика отбеляза скромен подем, подпомогнат от ускорени доставки към САЩ, целящи да изпреварят вече въведените от администрацията на президента Доналд Тръмп тарифи.

Кои компоненти на БВП натежаха най-много?

„Индустриалното производство, в частност, се представи по-слабо от първоначалните ни предположения“, уточняват от Destatis. Потреблението на домакинствата също е ревизирано надолу – до 0,1%, след включването на по-актуални данни за услугите, включително настаняване и ресторантьорство за юни.

Държавните разходи нараснаха с 0,8% спрямо предходното тримесечие.

Инвестициите, строителството и нетният износ обаче отбелязаха спад.

Оптимизъм сред мениджърите – оправдан ли е?

Въпреки навлизането в рецесионна територия, индексът PMI на S&P Global, базиран на месечни анкети сред мениджъри по снабдяването, даде по-положителен сигнал. „Бизнес активността нараства за трети пореден месец, а темпът ѝ е най-високият от март насам, макар и все още умерен“, отбелязват от S&P Global.

Част от оптимизма се свързва с очаквано фискално облекчение. Берлин вече промени конституционното правило за „дълговата спирачка“, така че разходите за отбрана над 1% от БВП да не се включват в пределите за нов дълг. Освен това бе създаден извънбюджетен фонд от 500 млрд. евро за инфраструктурни проекти.

Натискът от американските мита – колко ще струва?

Търговските конфликти обаче продължават да тежат на износа. „Последните корпоративни резултати показаха болезнено ясно, че американските мита и структурните трансформации вече оказват натиск върху печалбите“, коментира Карстен Бжески, икономист в ING. Той добавя: „С 10% от общия германски износ, насочен към САЩ, новите тарифи ще ограничат растежа.“

Перспективите: накъде оттук нататък?

Годишният растеж на германската икономика се забави до 0,2% през второто тримесечие, след 0,3% в началото на годината. Предстои да се види дали фискалният стимул ще компенсира ефекта от 15-процентовите мита върху повечето европейски стоки и несигурността около потенциалното връщане на тарифата върху автомобилите до 15%.

"Това е тенденция, която няма да се промени съществено през третото тримесечие", прогнозира Бжески.

В краткосрочен план германските предприятия остават изправени пред двойното предизвикателство на слабата външна конюнктура и продължаващите търговски напрежения, докато правителството се опитва да поддържа растежа чрез целенасочени разходи.

